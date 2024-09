Lili Estefan muestra cómo fue el cumpleaños de Gloria Estefan

La presentadora de televisión Lili Estefan subió a su cuenta en Instagram un carrusel de fotos en el que se vio cómo fue la celebración del cumpleaños de su tía, la famosa cantante Gloria Estefan.

En la publicación, la conductora del programa El Gordo y la Flaca, que transmite Univision, se vio cómo disfrutaron de un agradable momento juntos en un restaurante de Miami.

Para acompañar esta publicación, la flaca, como también es conocida, escribió: “Happy birthday Gloria Estefan. Feliz cumpleaños tía bella #aboutlastnight Love youuuu to the moon and back y que vengan muchos años más con salud, amor, familia and buenos amigos”.

La agasajada le agradeció sus palabras y por eso le respondió a Lili Estefan: “¡Muchas gracias, mi flaquencia! ¡Me siento bendecida de compartir esta vida contigo! Qué delicia poder haber visto crecer a tus babies y ahora ver a la nueva consentida tan bella, Sienna Michelle. Michy & Oli hit this one out of the park”.

Además de esto, Gloria Estefan contaba en su cuenta en Instagram: “¡Qué gran celebración de cumpleaños! ¡Amor a mi familia y amigos y a todos los que hicieron que este día fuera tan especial! ¡Los amo a todos!”.

Muchos de los seguidores de Lili Estefan reaccionaron a esta publicación con mensajes como: “Qué belleza”, “Bellos”, “Feliz cumpleaños”.

En la publicación alguien que se robó la atención fue Sienna Michelle, la sobrina de la conductora de televisión. En los comentarios varios usuarios escribieron tiernas dedicatorias para la bebé, quien los cautivó con su ternura.

“Esa bebé está hermosa”, “¡Qué belleza de bebita! Un bebé cómo puede alegrar la vida, ¿verdad?”, “Qué cosa más bella esa bebé hermosa. Happy Birthday Gloria Estefan, disfruten en familia”, dijeron algunos seguidores.

