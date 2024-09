María Celeste Arrarás recuerda sus inicios: “Hasta tuve que limpiar baños” 

La periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás contó cómo fue su vida antes de ser famosa, en la que tuvo que dedicarse a oficios que nunca pensó, que incluyó hasta labores tan dignas como limpiar baños.

Durante una entrevista con Carlos Adyan, la conductora de exitosos programas habló de su proceso de superación.

“Yo veo el periodismo como la carrera más maravillosa del mundo, la carrera que hubiese hecho aunque no me hubiesen pagado ni un centavo”, dijo.

La boricua explicó que siempre ha hecho todo con mucho esmero, pues es algo que le apasiona un montón.

“No pude haber elegido mejor profesión”, aseguró María Celeste Arrarás.

De sus inicios, la boricua recordó que siempre ha sido una mujer muy curiosa e inquisitiva, dos cualidades que considera vital para cualquier periodista.

“Mi papá tuvo un periódico de deportes cuando era joven. Él tendría sus 40 años y yo como 15 y cuando pasó eso, fue mi primer trabajo, en ese periódico deportivo, porque yo era campeona de natación, sabía de varios deportes, tenía esa mente inquisitiva y me gustaba escribir, que son las combinaciones perfectas para eso y después de eso yo quería ser periodista pero de periódico, de algo escrito”, comentó.

Luego, fue conociendo el mundo audiovisual y descubrió que tenía ese don también.

María Celeste Arrarás explicó que estudió en la Universidad Loyola, en Nueva Orleans, y debido a las dificultades económicas que tenía su familia en ese momento, tuvo que buscar una beca para poder cursar la carrera.

Además, trabajó en diversas cosas, según contó. “Cuando me fui para allá trabajé de todo, desde mesera, sirviendo helados, trabajé haciendo bananos con chocolate, hasta tuve que limpiar baños porque al trabajar en el restaurante tenías que hacer de todo y eso me dio entereza de carácter y aprender a apreciar el dinero, todas esas cosas tan importantes, me pagué mis estudios y pues aquí estoy”.

La periodista dijo que al empezar a buscar trabajo en su país, fue bastante difícil, pues no había muchos empleos y además le daban oportunidad a personas con experiencia, hasta que empezó a escribir anuncios de televisión en una agencia de publicidad.

“Es un consejo que le doy siempre a los muchachos de universidad: tú búscate algo que esté en tu industria, tú mete un pie allá adentro, que una vez tú metas el pie y te des la oportunidad de meter los deditos, tú te zambulles y te ves de cabeza”, destacó.

