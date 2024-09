Elle Macpherson revela que padece cáncer de mama y se niega a tratarlo con quimioterapia

En una conmovedora revelación, la icónica modelo y empresaria Elle Macpherson ha anunciado que hace siete años fue diagnosticada con cáncer de mama. En una entrevista para la revista australiana Women’s Weekly, Macpherson también compartió su decisión de no optar por la quimioterapia, una elección que ha generado una mezcla de apoyo y preocupación entre sus seguidores.

Aunque 32 médicos y expertos le aconsejaron someterse a quimioterapia, a ella esa idea no le convenció y no les hizo caso. Macpherson, conocida por su destacada carrera en la moda, decidió optar por explorar alternativas al tratamiento convencional y cambiarlas por un “enfoque holístico, intuitivo y guiado por el corazón“, enfatizando que su decisión está basada en una profunda investigación personal y en consultas con su médico de cabecera, que está especializado en medicina integrativa, basada en una combinación de terapias y cambios en el estilo de vida.

En su declaración, Macpherson, de 60 años, expresó que su decisión está guiada por un enfoque holístico hacia la salud, buscando tratamientos que se alineen con su filosofía personal y estilo de vida.

“Me di cuenta de que iba a necesitar mi propia verdad. Elegí un enfoque holístico. Decirle no a las soluciones médicas estándar fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero decirle no a mi propio sentido interior habría sido aún más difícil”, comentó.

Ahora, la modelo asegura que su enfermedad se encuentra en “remisión clínica”, aunque ella prefiere llamarlo “bienestar absoluto”.

“Es verdad, desde todas las perspectivas, desde cada análisis de sangre, cada exploración, cada prueba de diagnóstico por imagen… pero también desde el punto de vista emocional, espiritual y mental, no solo físico. No se trata solo de lo que dicen tus análisis de sangre, sino de cómo y por qué vives tu vida a todos los niveles”, aseguró.

La noticia ha suscitado una variedad de reacciones en las redes sociales y entre expertos en oncología. Algunos elogian su valentía por seguir un camino alternativo, mientras que otros expresan inquietud sobre los posibles riesgos de rechazar un tratamiento convencional ampliamente respaldado.

Cabe mencionar que entre la lista de famosos que han buscado una solución holística al cáncer están: la actriz Olivia Newton-John, quien falleció el 8 de agosto de 2022, y Steve Jobs, quien murió el 5 de octubre de 2011. Ellos decidieron tratarse con jugos naturales, acupuntura, sesiones de meditación e infusiones herbales, sin embargo, lamentablemente, los resultados no fueron satisfactorios.

Sigue leyendo:

• Conoce la mansión en Coral Gables que Elle MacPherson puso en venta

• Muere el rapero Fatman Scoop a los 53 años tras desplomarse en el escenario

• Francisca Lachapel confiesa los celos que tuvo su hijo con su hermanito