Francisca Lachapel confiesa los celos que tuvo su hijo con su hermanito

La carismática conductora Francisca Lachapel, ha compartido una faceta muy personal de su vida familiar en un reciente capítulo de su podcast. En una conversación íntima, Lachapel reveló que su hijo mayor, Gennaro, experimentó algunos celos tras recibir hace seis meses a su nuevo hermanito en la familia.

La presentadora de ‘Despierta América’, conocida por su cercanía con sus seguidores, no dudó en abrirse sobre los desafíos emocionales que enfrentó su hijo mayor con la llegada de su nuevo hermano.

“Es un tema que me afectó muchísimo, Gennaro iba y me sacaba por el brazo de la habitación de Franco, hasta el punto en que se arrinconaba y lloraba. En vez de hablar con palabras lo hacía con monosílabos o ruidos, incluso llegó a pedir leche en biberón o usar pañal cuando ya había dejado atrás esa etapa. Incluso llegó a pedir que sacaran a Franco de la casa para dárselo a su abuelita”, dijo Francisca.

La conductora relató que Gennaro, quien estaba acostumbrado a recibir toda la atención de sus padres, mostró signos de celos e inseguridad.

“Me decía cosas como: ‘Ven, cárgame. Aléjate de mí. No me cargues. No me toques’”, recordó. “Y yo, lo que sentía era que me iba a explotar la cabeza, el corazón y empecé a tener muchas ganas de llorar”.

“Las cosas no mejoraban, empeoraban. No había forma de que yo pudiera lograr que él resistiera verme con su hermano en los brazos”, comentó Lachapel.

Sin embargo, ella ha estado trabajando arduamente para ayudar a Gennaro a adaptarse a su nuevo rol de hermano mayor.

“Ya ha aceptado el hecho de que tiene un ser con el que compartir y lo quiere y lo incluye, y ya hasta medio juega con él”.”, añadió.

La sinceridad de Lachapel al compartir estas experiencias personales refleja su compromiso con la crianza y el bienestar de sus hijos. Al hablar abiertamente sobre los desafíos que enfrenta como madre, no solo humaniza su figura pública, sino que también brinda apoyo y comprensión a muchas familias que atraviesan situaciones similares.

La conductora dominicana concluyó la conversación con una nota positiva, destacando el progreso que Gennaro ha hecho en su adaptación al nuevo rol y el amor creciente entre los hermanos.

“A medida que el tiempo pasa y el nuevo bebé reacciona a lo que hace el mayor, ellos se emocionan y se van acercando más”, dijo Lachapel.

