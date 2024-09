En Casa con Telemundo cambia de horario e incorpora a Gabriel Coronel a sus filas

En Casa con Telemundo, programa conducido por Carlos Adyan y Andrea Meza entre otros, se ha convertido en un show de entretenimiento consentido para el público hispano. Razón por la cual ahora pasará a tener dos horas al aire.

Aleska Génesis confirma que Ariadna Gutiérrez no es su amiga

Además es importante señalar que Gabriel Coronel se une de manera oficial al show en el que también están Chicky Bombón y Aleyda Ortiz. El programa ahora empezará en el horario de las 12PM/1PM C. Vale señalar que Adyan afirma que el show retomará algunas de las secciones con las que se dio a conocer durante la pandemia. Por esta razón tendremos de nuevo temas como estilo de vida además de entretenimiento y entrevistas.

Para muchos este cambio, le permitirá al televidente casi que contar con dos programas estilo revista. Ya que antes de En Casa con Telemundo, el público amanece con “Hoy Día”.

Esto claramente representa un cambio en la programación de la cadena hispana porque sale el Talk Show de Rocío Sánchez Azuara, “Acércate a Rocío”, el cual nunca logró conectar con el público en Estados Unidos.

Ahora bien, es importante señalar que la confirmación de Gabriel Coronel ha sido sumamente bien recibida por los fans de la cadena, pero también supone un nuevo golpe para aquellos que esperaban ver por ahí a un Clovis Nienow. Por alguna razón, la incorporación de éste a la cadena se ha visto retrasada, y aún se desconocen razones.

Es importante recordar que en el caso de Coronel, fue el paso de éste por “Top Chef VIP 3” el programa que le permitió a los televidente reconectar con Coronel, quienes después de esto lo han estado pidiendo constantemente en las pantallas de televisión.

No se sabe si es porque de momento goza de no muy buena prensa por el tema de Maripily Rivera y su obra, o por algún tema de estado migratorio que no le permite trabajar de manera fija en Estados Unidos, aún.

Por la razón que sea, de momento los fans de Telemundo están contentos porque la cadena está escuchando sus preferencias con la incorporación de Coronel a sus filas y de manera definitiva.

Sigue Leyendo más de En Casa con Telemundo aquí:

· Rafael Nieves rompe el silencio y habla sobre el final de su relación con Julia Gama

· Horacio Pancheri se confiesa en Telemundo, tras escándalo con Samadhi Zendejas: “Me denigró”

· Conductora de “En Casa con Telemundo” sale en defensa de Maripily Rivera, de LCDLF 4