Horacio Pancheri se confiesa en Telemundo, tras escándalo con Samadhi Zendejas: “Me denigró”

El actor Horacio Pancheri visitó el programa En Casa con Telemundo, para la sección “Rincón en Casa” en donde conversó con Chiky Bombom con quien compartió créditos en el programa “Top Chef VIP 1”.

La amistad entre ambos y la conexión que se generó en la competencia de cocina fue tan real, que el argentino se permitió sostener una charla amplia y abierta sobre uno de los temas más polémicos que le tocó enfrentar en su carrera, al día de hoy.

El inicio del caos

Pancheri se volvió viral hace varios meses por la exposición que vivió por parte de la actriz Samadhi Zendejas, luego de que ésta, supuestamente, recibiera un mensaje en donde se supone que aparecía un comentario emitido por el actor, en donde se leía “sí que está fea” en relación a ella. Pero el mensaje como tal nunca fue enviado de manera directa a ella, sino en respuesta a otra persona, según desveló Pancheri.

“Sus fans la estaban defendiendo a ella, atacándome a mi”, dijo el actor, señalando que al final lo único que generó la mexicana fue una ola de odio en su contra. Horario asegura que él la buscó por WhatsApp e Instagram para aclarar la situación. Según el actor su cuenta de IG la maneja mucha gente y el mensaje que ella expuso no fue directamente enviado a su cuenta, sino expuesto de la cuenta del actor en conversación con otra persona.

La explicación del actor

Ahora bien, para Horacio el tema es sencillo en el sentido de que aún y cuando sostiene que esas palabras no las escribió él, el mensaje como tal fue una observación que muchos de manera normal y natural harían en relación a cualquier persona, porque la apreciación de la belleza depende del ojo que la vea. “Yo te busqué y no me contestaste”, dice Horacio Pancheri, explicando que cuando todo empezó él quiso aclarar la situación con ella, directamente, pero ésta nunca le contestó. Intentó aclarar algo, que según él, ni siquiera terminaba de entender porque esas nunca fueron sus palabras.

El argentino reclama que Samadhi aún sabiendo que el mensaje no había sido enviado hacía ella, sino que venía de otra conversación, ésta terminó exponiéndolo y denigrándolo. Razón por la cual perdió muchos trabajos de publicidad los cuales cubría desde su plataforma social.

“Se me -cayeron- marcas, se me cayó mi carrera; me apoyó el productor de ese momento porque le conté la verdad y me dijo: ‘Tranquilo Horacio no has hecho nada malo. Te apoyo’… Pero hace seis meses que yo no hago nada en redes sociales con marcas. Mi imagen está manchada porque “le dije fea “a una mujer según ella”, dijo el actor, exponiendo su verdad en la entrevista con Chiky Bombom.

