Fotógrafo mexicano acusa a Canelo Álvarez de no pagarle por su trabajo

Uno de los mejores boxeadores libra por libra de la actualidad es Saúl “Canelo” Álvarez. Quien con casi 20 años de carrera se ha ganado este lugar. Incluso es considerado uno de los mejores de la historia del boxeo mexicano, a la altura de Julio César Chávez o Juan Manuel Márquez.

Sin embargo, la figura del tapatío ha estado envuelta en polémicas. Y es que el pugilista de 34 años tiene una personalidad bastante controversial en muchos temas, dentro y fuera del boxeo.

Una de las polémicas que se acaba de revelar fue con el prestigioso fotógrafo mexicano Bernardo Villanueva. Quien recientemente en una entrevista para el programa La Bestia Radio acusó a Canelo de no pagarle por un servicio de fotografía.

Saúl “Canelo” Álvarez después de vencer a John Ryder en el Akron Stadium de Guadalajara en mayo de 2023. Crédito: Moises Castillo | AP

Y es que el actual fotógrafo del Deportivo Toluca contó que en un evento lo contrataron para realizar fotos y videos en donde Canelo era el protagonista. Sin embargo una vez que entregó el material, el boxeador se negó a pagarle por “no gustarle el trabajo”.

“Eso me lo aplicó el Canelo. Me contrataron para grabar una escena donde estaba ese güey, donde era el invitado especial, y al final usaron todo lo que les di -fotos y video- y el güey dijo: ‘No, no le paguen porque no me gustó“, reveló Villanueva.

“Aprender a cobrar es lo más difícil. Todos piensan que tomar fotos es solo apretar un botón, pero no tienen idea del trabajo que hay detrás”, completó luego de su relato.

Canelo Álvarez es uno de los boxeadores mejores pagados de la actualidad. En su más reciente pelea contra Jaime Munguía el pasado mes de mayo ganó una bolsa de $35 millones de dólares, la cual se convirtió en casi $80 millones tomando en cuenta el porcentaje que se lleva en entradas y PPV.

