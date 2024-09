Sutil estafa te quita todo el dinero de la cuenta bancaria: la explicación de los expertos

El avance constante de la tecnología ha revolucionado la manera en que vivimos, comunicamos y trabajamos. Sin embargo, también ha abierto nuevas puertas para los ciberdelincuentes, quienes aprovechan las herramientas digitales para cometer una variedad de delitos informáticos. Entre estos, las estafas en internet se han convertido en una de las amenazas más frecuentes y peligrosas.

Los hackers están siempre un paso adelante, desarrollando nuevas estrategias para engañar a los usuarios y aprovecharse de su confianza. Por ello, es crucial que las personas estén informadas sobre los riesgos a los que se exponen y tomen las medidas necesarias para protegerse.

Uno de los métodos más comunes y efectivos que utilizan los ciberdelincuentes es la ingeniería social. Esta técnica se basa en manipular psicológicamente a las personas para que divulguen información confidencial o realicen acciones que comprometan su seguridad. A diferencia de los ataques cibernéticos que explotan vulnerabilidades técnicas, la ingeniería social se centra en el eslabón más débil de la cadena de seguridad: el ser humano.

Los expertos en ciberseguridad señalan que los ataques de ingeniería social son particularmente efectivos porque explotan la naturaleza humana. Kaspersky, una de las principales firmas de seguridad informática, explica: “Las estafas basadas en la ingeniería social se aprovechan de la manera en que las personas piensan y actúan. Como tal, estos ataques son muy eficaces para manipular el comportamiento de un usuario. Una vez que un atacante comprende qué motiva las acciones de un usuario, puede engañarlo y manipularlo de manera efectiva”.

Los estafadores pueden utilizar diversas tácticas de ingeniería social, como el phishing, el pretexting y el baiting. El phishing, por ejemplo, implica el envío de correos electrónicos falsos que parecen provenir de fuentes legítimas, como bancos o plataformas de redes sociales, para engañar a las personas y que revelen sus contraseñas o información financiera.

Sé muy precavido con la información personal que compartes en internet. (Foto: Shutterstock)

Malvertising: Anuncios maliciosos que amenazan tu seguridad

En los últimos años, ha surgido una nueva modalidad de estafa conocida como malvertising. Este término, que combina las palabras “malware” y “advertising” (publicidad), describe una técnica en la que los ciberdelincuentes insertan anuncios maliciosos en redes publicitarias en línea. Estos anuncios suelen aparecer en sitios web populares y de confianza, lo que aumenta la probabilidad de que las víctimas hagan clic en ellos sin sospechar que están en peligro.

El malvertising representa una amenaza significativa porque los anuncios maliciosos pueden comprometer la seguridad de los usuarios sin que estos lo noten. Los ciberdelincuentes compran espacios publicitarios en redes legítimas y colocan anuncios que contienen códigos maliciosos.

Cuando un usuario carga una página con uno de estos anuncios, su dispositivo puede ser infectado con malware, lo que permite a los atacantes robar información personal y financiera, o incluso tomar control del dispositivo.

Esta técnica es particularmente peligrosa porque no requiere que los ciberdelincuentes ataquen directamente a los sitios web confiables. En cambio, utilizan el malvertising como un caballo de Troya para infiltrarse en los dispositivos de los usuarios desprevenidos.

El malvertising es un método sencillo para que los ciberdelincuentes hagan de las suyas. (Foto: Shutterstock)

Consejos para protegerte de las estafas en internet

La amenaza de la ingeniería social y el malvertising subraya la importancia de estar siempre alerta y tomar medidas proactivas para proteger tu seguridad en línea. A continuación, te ofrecemos algunas recomendaciones clave:

1) Instala un bloqueador de anuncios: Un bloqueador de anuncios puede prevenir la carga de anuncios maliciosos, reduciendo significativamente el riesgo de ser víctima de malvertising. Estas herramientas son especialmente útiles para evitar que tu navegador cargue contenido no deseado y potencialmente peligroso.

2) Mantén tu software actualizado: Las actualizaciones de software no solo mejoran la funcionalidad de tus aplicaciones y sistemas, sino que también corrigen vulnerabilidades de seguridad que los ciberdelincuentes podrían explotar. Asegúrate de que tanto tu sistema operativo como tus aplicaciones estén siempre actualizados.

3) Sé escéptico con los correos electrónicos y mensajes inesperados: Si recibes un correo electrónico o mensaje que te pide que reveles información personal o que hagas clic en un enlace, verifica la autenticidad del remitente antes de responder. Es mejor contactar directamente a la empresa o persona a través de canales oficiales para confirmar la veracidad del mensaje.

4) No hagas clic en anuncios sospechosos: Aunque un anuncio pueda parecer inofensivo, es mejor no arriesgarse. Evita hacer clic en anuncios que aparecen en sitios web que no conoces o que parecen fuera de lugar.

5) Usa autenticación de dos factores (2FA): La autenticación de dos factores añade una capa adicional de seguridad a tus cuentas en línea. Aunque un ciberdelincuente obtenga tu contraseña, no podrá acceder a tu cuenta sin el segundo factor de autenticación.

Es esencial que te mantengas informado y adoptes medidas de seguridad proactivas para protegerte y proteger tu información personal en línea. La ciberseguridad es una responsabilidad compartida, y estar un paso adelante puede marcar la diferencia entre ser víctima o mantenerte seguro.

