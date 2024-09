Trump condenó la “toma” de edificio en Colorado por el Tren de Aragua, que resultó ser falsa

El expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, condenó este martes la presunta toma de un edificio en Aurora, Colorado, por parte de la pandilla de origen venezolano el Tren de Aragua, la cual fue desmentida por las autoridades locales.

Trump se refirió a un video de vigilancia de un edificio en Aurora publicado la semana pasada en la que se obervan a varias personas que portaban rifles y pistolas mientras patrullaban frente a las residencias. Estas personas, según trascendió en redes sociales, eran integrantes del Tren de Aragua.

No obstante, la jefa interina del Departamento de Policía de Aurora, Heather Morris, aclaró el viernes que luego de investigaciones se estableció que los pandilleros no se han “apoderado” del complejo.

Trump describió a los individuos como “jóvenes matones duros”, según recogió The National Desk. “Están tomando edificios, tienen sus grandes rifles”, dijo. “No vamos a permitir que esto suceda, no vamos a permitir que destruyan nuestro país”.

Trump continuó señalando que si hipotéticamente estuviera en el poder en Venezuela, enviaría prisioneros a Estados Unidos.

“Todos nuestros criminales estarían en Estados Unidos”, añadió, según el medio. “Todos lo están haciendo y no podemos permitir que eso suceda. Están vaciando sus prisiones y sus instituciones mentales en los Estados Unidos de América. No podemos permitir que eso suceda”.

Esta no es la primera vez que Trump se refiere al Tren de Aragua, cuya presencia en Colorado y en otros lugares de Estados Unidos sí ha sido confirmada por las autoridades.

“¿Han visto lo que está pasando en Colorado? Pandillas venezolanas han tomado partes de la ciudad y se han apoderado de apartamentos”, dijo Trump en un mitin la semana pasada, en la que además prometió hacer una deportación masiva de delincuentes y en las que culpó a la administración de Joe Biden y Kamala Harris por la presencia de los pandilleros.

¿Qué se sabe del Tren de Aragua en Colorado?

La jefa interina del Departamento de Policía de Aurora afirmó el lunes que “los pandilleros no se han apoderado” de los apartamentos The Edge of Lowry, ubicados entre Aurora y Denver.

Sin embargo, Morris no negó la presencia de miembros de la banda en la comunidad, destacando que el departamento “hizo un esfuerzo” para asegurarse de que los residentes no paguen “alquiler” a los pandilleros.

Si bien algunos vecinos del complejo de edificios han denunciando que han ocurrido extorsiones y que una inmigrante fue amenazada en su hogar, la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC) señaló que está de acuerdo con las versiones oficiales que desmienten la toma por parte del Tren de Aragua.

“La Policía, los funcionarios y los mismos residentes del complejo de apartamentos han negado estas historias falsas, y creemos que es irresponsable promoverlas”, dijo en una declaración Gladis Ibarra, codirectora ejecutiva de CIRC.

Asimismo, el pasado 28 de agosto el Departamento de Policía de Denver dijo “no tener conocimiento” de amenazas directas de pandilleros venezolanos hacia los residentes.

No obstante, las autoridades de Colorado, junto con agencias federales, han formado un “grupo de trabajo” para identificar y detener a los miembros del Tren de Aragua que han operado en el área metropolitana de Denver en los últimos meses.

