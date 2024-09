Desde NY hacen sonar las alarmas contra “Proyecto 2025” promovido por republicanos

Desde hace varias semanas ha ido cobrando protagonismo el llamado “Proyecto 2025”, una especie de hoja de ruta de transición presidencial una vez Joe Biden deje la Casa Blanca. Y aunque tanto como el líder demócrata como el propio Donald Trump han dejado ver sus reparos hacia puntos del proyecto, fuera del ruedo político, trabajadores, inmigrantes y familias de bajos y medianos recursos de Nueva York, están haciendo sonar las alarmas, denunciando que de aprobarse el articulado la mayoría de quienes viven en el país se verán seriamente perjudicados.

Y con la firme intención de exigir a los legisladores federales que rechacen la avanzada del proyecto, que comenzará a discutirse en forma a partir de la próxima semana cuando congresistas y senadores regresen a Washington para reanudar las negociaciones sobre la financiación del gobierno del 2025, una coalición de varias organizaciones neoyorquinas levantó su voz de protesta este miércoles en Long Island.

Los manifestantes anunciaron que pedirán al congresista republicano de Long Island Anthony D’Esposito que desautorice el Proyecto 2025 y luche por las familias trabajadoras y no promueva más dádivas a los multimillonarios y las corporaciones.

Los manifestantes protestaron contra el proyecto que, según sostuvieron, está lleno de “políticas antisindicales y antiobreras” perjudiciales. Crédito: Make the Road Action | Cortesía

Un proyecto con políticas ‘antisindicales y antiobreras’

De acuerdo con la coalición que protestó, integrada por líderes sindicales y activistas de Long Island, grupos como Empire State Voices, Make the Road Action y 1199SEIU y residentes neoyorquinos el proyecto está lleno de “políticas antisindicales y antiobreras” perjudiciales.

El plan buscaría aumentar los impuestos a las familias de clase media, desmantelar la Junta Nacional de Relaciones Laborales, prohibir los sindicatos para los trabajadores del servicio público, permitir que las empresas dejen de pagar horas extra, permitir que los estados opten por no aplicar las leyes federales sobre horas extra y salario mínimo, eliminar las protecciones laborales infantiles, imponer un límite de por vida a los beneficios de Medicaid y eliminar los límites de los costos de bolsillo de los medicamentos de Medicare.

“Según el plan, la familia promedio de cuatro miembros de Nueva York vería un aumento de impuestos anual de más de $3,100, mientras que los ultra ricos (hogares que generan más de $10 millones en ingresos) recibirían un recorte de impuestos promedio de $1.5 millones”, mencionaron los organizadores la protesta en un comunicado.

“El plan también aumentaría los costos de atención médica para millones de neoyorquinos, imponiendo nuevos requisitos laborales y un tope de por vida en los beneficios de Medicaid y eliminando el límite de Medicare en los costos de medicamentos recetados de bolsillo. Esto resultaría en una redistribución masiva de la riqueza a los estadounidenses más ricos, al tiempo que obligaría a aún más familias trabajadoras a caer en la pobreza”, agregaron.

Asimismo, los manifestantes mencionaron que el proyecto tiene una guía de políticas para la próxima administración presidencial; una base de datos al estilo LinkedIn de personal que podría servir en la próxima administración, capacitación para ese grupo de candidatos denominado “Academia de Administración Presidencial”, y un manual de acciones a tomar dentro de los primeros 180 días en el cargo.

Y aunque Trump ha querido deslindarse del proyecto, según sus críticos para no tener afectaciones políticas, dos de sus ex funcionarios, Paul Dans, quien fue jefe de personal en la Oficina de Gestión de Personal y se desempeña como director del proyecto, y Spencer Chretien, ex asistente especial de Trump y ahora director asociado del proyecto, son los encargados del plan, encabezado por la Fundación Heritage, y un consejo asesor compuesto por más de 100 grupos conservadores.

“Como trabajadora de asistencia sanitaria a domicilio, veo todos los días la importancia de cuidar nuestra salud y tener acceso a una atención sanitaria de calidad”, dijo Deyania Mairena, miembro de Make the Road Action. “Cuando el congresista Anthony D’Esposito regrese al Congreso la semana que viene, es crucial que se ponga de pie y luche por la salud de los habitantes de Long Island y los programas esenciales de los que depende nuestra comunidad. Le instamos a que rechace la peligrosa agenda del Proyecto 2025 que perjudica a la clase trabajadora. Hace tiempo que el congresista D’Esposito debía poner a nuestras comunidades en primer lugar”.

Lo que haría el Proyecto 2025