Francisca podría quedar embarazada de una niña

El anuncio del tercer embarazo de Carolina Sarassa ha generado mucha expectativa en el programa “Despierta América”. La reciente predicción de Bis La Medium, quien ha demostrado ser acertada en sus vaticinios, ha añadido un toque de misterio al matutino al sugerir que Francisca también podría estar esperando un tercer hijo.

“Ella es la que va a ser la próxima mamá de una niña. Ella tiene un poder de energía que lo que quiere, lo tiene y ella sabe que en su camino hay tres hijos”, dijo frente a las cámaras de Univision, mientras que la cara de sorpresa no se hizo esperar en el rostro de la dominicana.

La presentadora de televisión está en un buen no solamente en el ámbito profesional, también en lo personal. Junto a su esposo Francesco Zampogna han formado una familia hermosa con sus dos hijos: Gennaro y Franco, quien nació hace pocos meses, trayendo aún más alegría a sus vidas. Ella ha compartido su felicidad en redes sociales, expresando que ya había soñado con esta etapa.

A pesar de tener ya dos hijos, Francisca ha manifestado su deseo de ampliar su familia, anhelando especialmente tener una niña. Con la reciente predicción de Bis La Medium, sus seguidores especulan que este deseo podría hacerse realidad. Sin duda, el ambiente en “Despierta América” se encuentra cargado de entusiasmo y buenas noticias.

“No me gustaría quedarme ahí con los hijos y quisiera tener más. Francesco está indeciso. Yo quisiera ir en busca de la niña, me gustaría intentar una vez más a ver si nos viene la pequeña. No quisiera esperar mucho y pienso que lo voy a buscar rápido porque la mujer cambia mucho, es un proceso largo, y si la pensamos más, no va a pasar. Porque cuando mis hijos crezcan más uno como que se desencanta al darse cuenta que es trabajoso criar a los pequeños. No quiero que nada me mate mis ganas de ir por una niña y si me sale un niño, bueno mi equipo de fútbol. Es un solo intento más, si no nos sale, pues ahí si nos quedamos”, mencionó en exclusiva a ¡HOLA! AMÉRICAS.

