Francisca revela cómo lucha con los celos de su hijo mayor

Francisca ha compartido abiertamente su experiencia como madre de dos niños pequeños, destacando los desafíos que enfrentó con el nacimiento de su segundo hijo, Franco Raffaele. En su papel como progenitora, ha sido testigo de cómo el amor y la atención que solía recibir Gennaro se vio alterado por la llegada de su hermano.

“Llego a mi casa (con el nene) y empiezo a ver cambios en la actitud de mi niño más grande. Se enloqueció. Su gestión de emociones era como que súper pobre, él no podía entender que había otra persona. Me decía: ‘Es que el hermanito no habla, no camina'”, mencionó en su pódcast.

A pesar de su alegría por tener a Franco, Francisca no esperó la reacción de celos que Gennaro demostró. Ella relata cómo el pequeño mostraba su descontento de manera intensa, incluso tirando de su brazo para tratar de interrumpir los momentos de alimentación de Franco.

“Si yo me iba a amamantar a Franco, a él le daban ataques, iba y me sacaba por el brazo de la habitación. Me decía cosas como: ‘Ven, cárgame. Aléjate de mí. No me cargues. No me toques’. Y yo, lo que sentía era que me iba a explotar la cabeza, el corazón y empecé a tener muchas ganas de llorar”, expresó en un nuevo episodio de ‘Soy Francisca’.

Este tipo de comportamiento es común entre los niños pequeños que se sienten desplazados por la llegada de un nuevo hermano, algo que ella ha llegado a entender como parte del proceso de adaptación familiar.

Francisca ha encontrado importante compartir estos momentos, no solo para desahogarse, sino también para ayudar a otros padres que podrían estar enfrentando situaciones similares. A través de su experiencia, busca normalizar los sentimientos de celos entre hermanos y resaltar que, aunque es un desafío, es una parte natural del crecimiento y de la dinámica familiar.

“Las cosas no mejoraban, empeoraban. No había forma de que yo pudiera lograr que él resistiera verme con su hermano en los brazos. Ya ha aceptado el hecho de que tiene un ser con el que compartir y lo quiere y lo incluye, y ya hasta medio juega con él”, manifestó.

