¿Briggitte Bozzo se separa del cuarto mar, en La Casa de los Famosos México?

Por alguna razón Briggitte Bozzo parece haber perdido el rumbo dentro de La Casa de los Famosos México. Pese a ser del cuarto mar, en los últimos días se ha ido alejando muchísimo de ellos, sin razón aparente.

La Casa de los Famosos México: Odalys pide perdón

Algunos dicen que el mensaje de su mamá, diciéndole que juegue sola está pasándole factura. Ahora, sus acciones dentro del juego podrían meterla en graves problemas, porque está nominada, nuevamente, y esta vez el público parece no estar seguro de querer salvarla.

Si lo hacen, por otra parte, le darán la sensación de estarlo haciendo bien y esto podría significar su ruina rumbo a la final del juego. Ya que, si el público la salva por votación, será sólo para poder salvar a uno de los nominados del cuarto tierra, que en esta ocasión son: Ricardo Peralta y Sian Chiong, dos de las figuras que el público lleva queriendo eliminar desde hace dos meses.

TelevisaUnivision se compromete a mejorar para la próxima temporada de La Casa de los Famosos México

El caso de Briggitte, para muchos, se está tornando además complejo. Ya que pareciera que ella sí logró crear sentimientos de apego y cariño por Adrián Marcelo, pero recordemos que el comediante está casado y aunque llegó a coquetear con la joven venezolana, actualmente la situación de éste no es la mejor, ya que su imagen ha quedado bastante dañada después del juego que sostuvo dentro del reality.

Así se vivió la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos México

Bozzo por su parte, no puede hacer nada para comunicarse con Marcelo, ya que éste ya está de regreso en Monterrey. Sin embargo, aún y cuando ésta le pidió perdón a Gala por no haberla defendido y/o apoyado durante su discusión con el comediante, los fans no están contentos con ningunos de los pasos que está dando dentro de la casa. Sobre todo, porque en este tema particular, a espaldas de Gala, ésta parecía favorecer al mexicano por encima de su amiga. Estos comentarios, están generando que muchos carritos estén llegando a las afueras de La Casa de los Famosos México, para alertar a los integrantes del cuarto mar, alegando que Briggitte ahora los está traicionando.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos México aquí:

· Fuertes marcas abandonan La Casa de los Famosos México

· Adrián Marcelo abandona La Casa de los Famosos México

· Gomita admite que fue falsa en La Casa de los Famosos México