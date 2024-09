Gomita admite que fue falsa en La Casa de los Famosos México

Luego de que Gomita fue eliminada el pasado domingo de “La Casa de los Famosos México“, la payasita se animó a confesar que su comportamiento en el reality show fue falso en gran parte por una “estrategia”. En una entrevista con Cecilia Galliano y Mauricio Garza, Gomita admitió que gran parte de su actuación y reacciones durante su tiempo en la casa estaban diseñadas para seguir el juego de su compañero del cuarto tierra, Adrián Marcelo.

La revelación ha sorprendido a muchos seguidores del programa, quienes habían sido testigos de una serie de momentos intensos que parecían genuinos. Según Gomita, su colaboración con Marcelo formaba parte de un plan más amplio para crear un show que mantuviera a la audiencia cautiva y generara más polémica y drama en el show.

“No saben lo que me costó aguantar muchas cosas, y de verdad hubo muchas cosas en las que sí fui falsa en muchos sentidos y que quería defender y hacer, pero no se puede ahí adentro”, reconoció Aracely Ordaz, el verdadero nombre de la celebridad.

“Hice lo que pude, le eché ganas, y estoy muy orgullosa de mí. Salí con la frente en alto y a lo mejor así pasó para que no fuera más tóxico estar peleando ahí adentro. Había comentarios que me dolían mucho, no solo hacía conmigo, sino hacia mis demás compañeras”, agregó en referencia a los comentarios de Adrián Marcelo y Agustín Fernández, quienes fueron realmente muy crueles con sus ataques.

“Pensaba: ‘estoy dentro de este team y aquí me toca soportar’, pero pues no aguanté tanto e hice lo que pude”, concluyó Gomita.

Como era de esperarse, la confesión ha desatado una ola de reacciones tanto de fanáticos como de espectadores, quienes señalaron de hipócrita el comportamiento que tuvo el reality show por estas supuestas estrategias.

El hecho de que las dinámicas dentro de “La Casa de los Famosos México” pudieran estar manipuladas ha abierto un debate sobre la naturaleza del reality y la responsabilidad de los participantes y productores en mantener la integridad del contenido.

Mientras tanto, los seguidores del programa se preparan para ver cómo esta revelación impactarán entre el resto de los concursantes en los próximos días.

Sigue leyendo:

• Ricardo Peralta llora luego de que Arath de la Torre le dijo: “Tú no es Wendy Guevara”

• Briggitte y Gala se acabaron al cuarto tierra en La Casa de los Famosos México

• La Casa de los Famosos México: Agustín sentenció a Gomita