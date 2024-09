Carmen Electra revela la exigencia que le imponían en “Baywatch”

Sin duda alguna las series de la década de los 90 guardan un recuerdo especial en la memoria de los espectadores de esa generación. Uno de los éxitos televisivos de esa época, es por mucho “Baywatch” (Guardianes de la Bahía), esta serie, que seguía la vida de los salvavidas de las playas de Santa Mónica y Honolulú, dejó una huella imborrable en la cultura pop.

“Baywatch” sirvió como el trampolín al estrellato para figuras como David Hasselhoff, Pamela Anderson y Carmen Electra, entre otros. No obstante, detrás de cámaras, la realidad no siempre fue tan idílica como se mostraba en la pantalla.

Recientemente, Carmen Electra, conocida por su icónico papel de Lani McKenzie, reveló algunos detalles preocupantes sobre su experiencia en el programa. En una entrevista relacionada con el estreno del documental “After Baywatch: Moment in the Sun”, la actriz y modelo habló sobre las presiones que enfrentó por parte de la producción.

La actriz de 52 años reveló que recibió comentarios de los productores que la instaban a bajar de peso.

“Nunca me pesaron, pero me decían que estaba demasiado pesada. Ahora, mirando hacia atrás, sé que no era cierto”, explicó en una entrevista con ExtraTV. “Tienes que perder algunas libras”, recordó la modelo respecto de los pedidos que recibía por parte de algunos productores. “Me obligaban constantemente”, agregó.

A pesar de todo, Electra reveló que también guarda buenos recuerdos de ese tiempo. En ese sentido, mencionó que disfrutó de muchas de las experiencias que vivió mientras filmaba la serie, como aprender a hacer surf en tándem, y asegura que aún se siente conectada con su personaje y con la serie en general.

“Todavía corro en cámara lenta para la gente, se ha convertido en algo mundial”, expresó entre risas, refiriéndose a una de las escenas más icónicas de la serie. Además, dijo que aún guarda su famoso traje de baño rojo, que tiene enmarcado como un recuerdo de esos días.

El reciente estreno del documental “After Baywatch: Moment in the Sun” ha permitido a los fans de la serie conocer una nueva perspectiva de lo que realmente sucedía detrás de cámaras. A través de entrevistas y material inédito, la producción muestra los altibajos que enfrentaron los actores durante el éxito de “Baywatch” (1989 a 1999).

Las revelaciones de Carmen Electra han generado cuestionamientos sobre los estándares de belleza en los medios y la importancia de crear un entorno más saludable y respetuoso para todos los actores.

