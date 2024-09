FEMA reparó varias bibliotecas en Puerto Rico con más de medio millón de dólares

Nueva York – La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) anunció que completó las reparaciones de varias bibliotecas en Puerto Rico con una asignación que asciende a $652,000 dólares.

Por medio de un comunicado esta semana, la agencia federal especificó que los trabajos se realizaron en Barceloneta (norte), San Lorenzo (sureste) y San Juan (zona metropolitana).

“Las bibliotecas son herramientas fundamentales para estudiantes, docentes y la ciudadanía en general. Son un espacio que facilita información y provee recursos, además de brindar oportunidades de aprendizaje donde se desarrolla el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo en equipo. Para FEMA estas son características importantes que aportan a la recuperación integral de Puerto Rico, no solo hoy, sino que su impacto alcanzará a las próximas generaciones”, indicó el coordinador federal de Recuperación por Desastre, José G. Baquero, mediante las declaraciones escritas.

En el caso de la Biblioteca Sixto Escobar de Barceloneta, con la obligación de más de $532,000 se reemplazaron ventanas de cristal y aluminio, luminarias, puertas, techos acústicos, acondicionadores de aire y varios monitores, entre otros elementos. La asignación para el proyecto, en el espacio construido en el 1994 y organizado por un comité de voluntarios, también incluyó una partida de cerca de $102,000 para medidas de mitigación de riesgos, como sistemas de anclaje para los acondicionadores de aire y membrana asfáltica impermeable en el techo.

De acuerdo con la supervisora de Programas Federales del Municipio de Barceloneta, Berenice Reyes Machado, en la biblioteca se ofrecen servicios a entre 600 y 1,800 participantes mensualmente.

“Las reparaciones son de suma importancia, ya que se conserva el edificio, y, por consiguiente, se benefician los turistas y la comunidad. Además, estas reparaciones permiten la garantía de las colecciones y el equipo”, agregó Reyes Machado.

En el barrio Cerro Gordo de San Lorenzo, dos instalaciones de servicios educativos y comunitarios recibieron fondos de FEMA. Con los más de $61,000 obligados para la Biblioteca Virtual Josefa Domingo, se reemplazó el sistema de impermeabilización del techo, los paneles acústicos, una unidad de acondicionador de aire y la rotulación, entre otras alteraciones.

El segundo espacio impactado fue el Centro de Enseñanza y Recreación Comunitaria Josefa Domingo, que recibió $40,000 para un sistema de impermeabilización de techo, material de reforzamiento para prevenir que se desprenda, y una pendiente para evitar la acumulación de agua.

Ambas instalaciones atienden unas 100 personas al mes, principalmente estudiantes y adultos mayores.

Los espacios están ubicados en una escuela en desuso construida en el 1950 que lleva el nombre de la referida educadora, que trabajó por muchos años en el plantel antes de su fallecimiento.

En San Juan, la asignación de más de $19,400 a la Biblioteca Francisco Oller de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico (EAPD) se utilizó para tareas de limpieza especializada. Los fondos también se emplearon para restaurar ocho cajas de libros con hongo y arreglar daños causados por el agua, además de reemplazar un total de 69 libros dañados. También se realizó una reparación de 21 piezas enmarcadas y una pieza de 12 marcos.

Esta biblioteca ofrece servicios a la comunidad universitaria, investigadores y al público en general. En promedio, recibe 1,900 estudiantes y 100 visitantes al mes.

La directora de la biblioteca de la EAPD, Estrella del R. Vázquez Domínguez, destacó que, entre otras cosas, las modificaciones facilitaron que personal regresara a laborar.

“Tanto las reparaciones como el servicio de limpieza, desinfección y control de hongos permitieron que nuestro personal regresara a laborar dentro de las instalaciones, ya que la prioridad era proteger la salud de empleados y usuarios. También la instalación de un nuevo aire acondicionado permitió que atendiera la proliferación de hongos que afectó a nuestras colecciones”, señaló.

El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Manuel A. Laboy Rivera, manifestó que “los trabajos realizados en estas bibliotecas además de dar resiliencia estructural, preservan el material y las herramientas que los estudiantes necesitan para su desempeño académico”.

El director de COR3 añadió que, según el Informe de Progreso Trimestral al 30 de junio del año en curso, unas 15 bibliotecas se encuentran en proceso de reconstrucción a un costo aproximado a $3.7 millones.

“Nuestro equipo continuará asistiendo a los municipios en este importante proceso que contribuye a preservar las bibliotecas de nuestra isla”, puntualizó.

COR3 es la agencia estatal creada bajo la Orden Ejecutiva OE-2017-65 después del huracán María para desembolsar los fondos federales para reconstrucción de obra permanente una vez FEMA los obliga.

Hasta la fecha, FEMA ha asignado cerca de $34,000 millones para más de 11,000 proyectos de recuperación en Puerto Rico tras el paso del huracán María.

En entrevista con El Diario después de que la tormenta Ernesto pasara por la isla a mediados del mes pasado, Laboy Rivera aseguró que el impacto del ciclón no se asemeja a los de los huracanes María e Irma, pero que hasta tanto no reciba los informes de todos los municipios y agencias su oficina no puede dar un estimado certero de daños.

La semana pasada el funcionario estuvo en las oficinas de la Región 2 de FEMA en Nueva York para discutir ese y otros asuntos.

