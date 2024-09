Jugador del fútbol inglés se lesionó por un fuerte estornudo

El delantero nigeriano del Bolton Wanderers Victor Adeboyejo sufrió una lesión en la espalda y las costillas a causa de algo tan inusual como un estornudo.

Según reseñó EFE, Adeboyejo, de 26 años, tuvo que ausentarse del partido del EFL Trophy contra el Barrow el pasado martes, tras experimentar una “molestia” en las costillas después de un fuerte estornudo.

Según el técnico del Bolton, Ian Evatt, quien habló con The Bolton News, “Victor ha tenido en los últimos días un problema en la espalda, y un estornudo lo empeoró, aunque lo crean o no”.

Evatt explicó que Adeboyejo fue sometido a varias pruebas para determinar la gravedad de la lesión. “Todo comenzó con una entrada en Charlton, donde inicialmente estaba bien, pero después de un estornudo fuerte, notó un ‘crack’ en las costillas”, relató. El entrenador también bromeó al decir que “Victor es un joven fuerte, e incluso sus estornudos son poderosos”.

La preocupación del club radica en que la lesión podría estar relacionada con el cartílago o el músculo, aunque Evatt aclaró que se obtendrán más detalles una vez se realice un escáner médico.

El Bolton Wanderers, que no ha estado en la Premier League desde la temporada 2011-2012, descendió hasta la League Two en 2020. Actualmente juega en la League One, donde ha luchado por ascender en las últimas dos campañas.

