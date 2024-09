Julio César Chávez revela los cambios de su familia tras iniciar el reality show

El legendario boxeador mexicano y actual comentarista deportivo, Julio César Chávez, decidió hablar sobre los fuertes cambios que ha registrado toda su familia desde que iniciaron las grabaciones del reality show llamado ‘Los Chávez’, el cual se estrenará el próximo 11 de septiembre en Disney+ y relata el día a día de esta icónica familia que ha atravesado momentos bastante complicados en los últimos años.

Estas declaraciones las realizó el ganador de más de 100 combates a lo largo de su carrera durante una entrevista ofrecida para TV Azteca, donde reconoció que la grabación de este proyecto audiovisual ha resultado positivo para que todos los miembros de su familia se puedan reconciliar y así unir nuevamente los lazos que habían roto por diversos temas personales.

César Chávez Sr. destacó que en esta serie todos los aficionados de su carrera podrán ver la intimidad de la familia, las peleas y cada uno de los detalles que viven constantemente y que las personas desconocían por completo.

“Estábamos viviendo momentos muy difíciles, muy tristes. Pero gracias a la serie, mis hijos se pudieron juntar. No me hablaba Julio, no me hablaba Omar, no me hablaba Cristian y al final todos nos reencontramos. Va a haber todo, va a ver chisme. Ahí van a poder ver cómo realmente somos los Chávez”, expresó.

El campeón mexicano también sostuvo que con la realización de este reality se dio la oportunidad de hablar con su hijo Julio César Chávez Jr. para superar todos los pormenores que habían atravesado y que mejoraron tras la última ocasión en la que fue internado en una clínica para combatir sus adicciones.

“La salud es que mi hijo Julio es otro, la verdad, bendito sea Dios. Volvió a nacer y estamos muy contentos. Mi hijo Julio es un ser humano extraordinario, él en sus cinco sentidos me adora como yo lo adoro a él. Yo nunca me voy a rendir, siempre voy a estar para mis hijos y para hija Nicole. Mientras mis hijos estén bien yo no me meto en sus vidas”, resaltó.

El reality de “Los Chávez” durará seis semanas y contará con la participación de todos los hijos del múltiple campeón mundial mexicano, Julio César Chávez Jr., Omar Chávez, Nicole Chávez y Cristian Chávez.

