Murió fisicoculturista brasileño Matheus Pavlak con 19 años

Había llegado al mundo del fisicoculturismo debido a la obesidad. Con tan solo 19 años, el brasileño Matheus Pavlak perdió la vida.

El pasado domingo en horas de la tarde, Pavlak fue hallado sin vida en su casa por efectivos del Departamento de Bomberos Militares de Brasil. Inicialmente, se manejó como posible causa un ataque al corazón.

Posteriormente, su exentrenador y un amigo confirmaron el trágico hecho. A través de Instagram, el que fuera su coach, Lucas Chegatti lamentó lo sucedido y aseguró que el joven tenía un futuro prometedor por delante.

“Hoy termina un día triste con la pérdida de un gran amigo, un chico espectacular que nos deja temprano. Una tragedia que nos tomó por sorpresa. Tenía un futuro brillante por delante como deportista respetado. Fui el primer entrenador de Matheus y estoy muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de cuidarlo como a un hijo”, expresó.

“Le prometí que un día me ganaría y dicho y hecho; la primera vez que competimos juntos uno contra el otro, terminó ganando. Que Dios consuele a su familia y cuide a nuestro muchacho”, añadió.

En este sentido, también se pronunció Matheus Hennings, para el medio brasileño G1. “Él siempre hacía todo lo posible para que las cosas sucedieran”

“Me hablaba de su pasión por el culturismo y me dijo lo increíble que le parecía. También me acercó a este estilo de vida y comencé a llevarme muchas de las enseñanzas que él me trajo sobre la alimentación y el culturismo”, complementó.

Matheus Pavlak nació en Santa Catarina, Brasil, y comenzó su camino en el fisicoculturismo a los 14 años en busca de superar la obesidad que sufría desde temprana edad. No solo logró su objetivo, sino que se trazó una alta línea de proyección que lo hacía ver como una promesa de esta disciplina.

Una de sus últimas competencias fue cuando ganó el concurso regional Sub 23. También en mayo de este año cuando terminó en cuarto y sexto lugar en par de torneos.

Sigue leyendo:

· Voleibolista puertorriqueña fue hallada sin vida en Turquía

· Murió atleta de los JJ.OO. quemada con gasolina por su novio

· Famosa atleta colombiana de ‘reality show’ falleció de forma repentina a los 29 años