Nicky Jam revela que tiene problemas con el alcohol

El reguetonero Nicky Jam ha revelado que está luchando contra un problema de adicción que ha afectado su vida personal y profesional. El artista decidió hablar abiertamente sobre sus problemas con el alcohol para generar conciencia y ofrecer un ejemplo de superación.

Nicky Jam, conocido por éxitos como “X” y “El Perdón”, ha sido una figura prominente en la música latina durante años. Sin embargo, en esta confesión que hizo para el podcast On Purpose with Jay Shetty, admitió que su adicción a la bebida es un obstáculo significativo, mientras trabaja para mejorar su salud y bienestar.

“Voy a ser muy honesto contigo. Nunca me he abierto en este tipo de shows sobre esto… He estado pasando por problemas con el alcohol en el último año. Tengo días en que me vuelvo loco por cinco o seis días. La realidad es que siempre he estado batallando contra mi situación, pero también he tenido buenos años sin caer en nada de eso. No soy un alcohólico porque no siento la necesidad de beber cada que veo una botella, sólo hay ocasiones en las que las cosas me rebasan y pasa eso”, reveló.

A pesar de las especulaciones recientes sobre su posible retiro de la música, el artista ha desmentido categóricamente estas afirmaciones. En la misma entrevista, Nicky Jam aseguró que no tiene planes de abandonar su carrera y que está comprometido con su música y sus fans.

“El alcohol me afecta de una manera que dije que me iba a retirar y es una mentira, no me voy a retirar y nunca me retiraré. Incluso publiqué un video, lo edité y dije que me estaba retirando, eso fue por el alcohol”, aseguró.

El cantante también aprovechó la ocasión para reconocer que, aunque hay veces que realiza una buena acción para los demás, no llega a sentirse completamente satisfecho, pero ha procurado buscar ayuda para solucionar su situación.

“Si tengo éxito, si ayudo a alguien, o si mañana le doy $100 dólares a un vagabundo, regalo una beca en los Grammys o doy un concierto gratis… Lo que haga, sonrío, pero tengo mis momentos malos. Así es la vida“, confesó.

Nicky Jam espera poder demostrar que, a pesar de los desafíos personales, la pasión por la música y el deseo de superar obstáculos pueden llevarlo a seguir adelante y ofrecer lo mejor de sí mismo.

