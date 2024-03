Aleska Génesis habla de lo que vivió con Nicky Jam: “Me bloqueó a todos los hombres”

Nicky Jam hace años reveló que tenía una relación sentimental con Aleska Génesis y lo hizo compartiendo fotos románticas de ambos y expresando su felicidad por haber encontrado a su alma gemela. Por su parte, la modelo venezolana no dudó en mostrar su amor por el reggaetonero, compartiendo momentos especiales juntos y mostrando los lujosos regalos que ella recibía cuando eran novios.

El Lamborghini rosa se convirtió en el símbolo de su amor, llamando la atención de todos por su extravagancia y originalidad. Aleska Génesis no dudó en presumir su regalo, compartiendo fotos y videos del lujoso auto en sus redes sociales y agradeciendo a Nicky Jam por su generosidad y cariño.

Sin embargo, ellos terminaron hace años y todavía siguen siendo tema de conversación porque se rumora que aparentemente ella le habría hecho “brujería”. Además, se manejan otros detalles debido a que ella es una de las habitantes de ‘La Casa de los Famosos 4’ y dijo lo siguiente: “Habíamos sido muy tóxicos el uno con el otro en querer tener todo el control“.

Aleska aprovechó para añadir que durante el tiempo que ellos estuvieron juntos la situación no terminó siendo la más sana para ninguno: “Él me revisaba el teléfono, yo revisaba el suyo, veíamos todo. Me bloqueó a todos los hombres. Lo siento Nicky, pero me bloqueaste a todos los hombres habidos y por haber”.

Además, mencionó que él aparentemente le habría ofrecido disculpas por lo que ocurrió, pero ella habría tardado en aceptarlo: “Me hice la loca, le dejé de hablar por dos días y ahí es cuando veo que él también borró la foto, terminado. Eso fue lo que pasó. Nosotros nos queremos, nos amamos, chévere, pero sabemos que no funcionamos en ese momento”.

Daniella Navarro desmiente a Aleska Génesis

A través de las cámaras de Telemundo Daniella Navarro no dudó en aclarar lo que manifestó Aleska Génesis, quien permanece encerrada en el reality show: “A ella le gusta hablar y difamar a otras personas como mi amiga Gaby Espino… A ti Nicky te bloqueó todos los contactos porque coqueteabas con todos, y volviste con tu exnovio. ¡Echa el chisme como es, Aleska! Está mintiendo”.

