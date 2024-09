Falleció el cantante Sergio Mendes a sus 83 años

El mundo del entretenimiento este viernes sufre la lamentable partida física del cantante Sergio Mendes a sus 83 años. La noticia se dio a conocer luego que la familia del brasilero enviara un comunicado a TMZ, donde mencionaron que todos sus parientes estaban a su lado cuando murió en Los Ángeles.

Además, la última presentación que realizó fue a mediados de noviembre de 2023, mientras que se encontraba luchando con las secuelas que le dejó el covid-19 luego de haber dado positivo. Los familiares del artista manifestaron a TMZ que pronto estarán dando mayor información sobre el acto velatorio que le harán.

“El famoso músico brasileño Sérgio Mendes, que colaboró con grandes del jazz como Herb Alpert y Cannonball Adderley, ha muerto“, fue el mensaje que acompañó la noticia colgada en la red social de la camarita.

Su contribución a la bossa nova y al jazz latino ha sido fundamental, y su influencia se siente aún hoy en día. Mendes no solo fue un talentoso pianista y compositor, sino también un embajador cultural que llevó los ritmos brasileños a una audiencia global.

Su trabajo con Brasil ’66 marcó una época, y canciones como “Más Que Nada” siguen siendo clásicos que trascienden generaciones. También es significativo que Mendes haya trabajado con artistas de diversos géneros, lo que demuestra lo que fue su versatilidad y su capacidad para fusionar distintos estilos musicales.

El reconocimiento que recibió a lo largo de su carrera, incluyendo un Grammy y nominaciones al Oscar, resalta su impacto y legado en la música. Su historia, que se documentó en “Sergio Mendes: In the Key of Joy”, es un testimonio de su extraordinaria trayectoria y dedicación al arte.

La música de Sergio Mendes seguirá viva, inspirando a nuevos artistas y deleitando a oyentes de todo el mundo. Su legado perdurará en cada nota y en cada ritmo que ayude a perpetuar la rica herencia musical de Brasil.

Sigue leyendo:

· Murió fisicoculturista brasileño Matheus Pavlak con 19 años

· Famosa atleta colombiana de ‘reality show’ falleció de forma repentina a los 29 años

· Voleibolista puertorriqueña hallada muerta en Turquía falleció por causas naturales, informó su familia