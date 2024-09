Halloween Horror Nights abrió anoche en Universal Studios Hollywood

Para todos los amantes del terror, Universal Studios Hollywood siempre marca el inicio de lo que podría considerarse la época de Halloween con Horror Nights. El cual para este 2024, como ya te habíamos comentado previamente, viene con ocho nuevas casas embrujadas y la nueva versión del Terror Tram.

Es importante que todos tomen en consideración que esta experiencia dentro del parque, es decir el Halloween Horror Nights, únicamente abarca 40 noches seleccionadas hasta el domingo 3 de noviembre de 2024.

Debido a lo anterior podemos compartirte que Halloween Horror Nights continúa del 6 al 8, 12 al 15, 19 al 22 y 29 al 29 de septiembre; 3-6 de octubre, 9-13, 16-20, 23-27, 30-31; 1 al 3 de noviembre de 2024.

Para todos los visitantes del parque, en la ciudad de Los Ángeles, aquí está la programación de casas embrujadas y atracciones de Halloween Horror Nights de este año inspiradas en los nombres más importantes del terror:

“The Weeknd: Nightmare Trilogy,” una experiencia inmersiva curada por el artista multipremiado.

"A Quiet Place,"

una nueva y aterradora experiencia basada en la franquicia aclamada por la crítica de Paramount Pictures que incorporará el lenguaje de signos americano (ASL) en una casa embrujada por primera vez.

"Ghostbusters: Frozen Empire,"

inspirada en la comedia de terror de Sony Picture "Insidious: The Further"

Basada en la exitosa serie de películas de terror sobrenatural de Blumhouse Production. "Universal Monsters: Eternal Bloodlines"

una casa embrujada protagonizade exclusivamente por monstruos femeninos inspirada en los monstruos clásicos de Universal Pictures. "Texas Chainsaw Massacre: The Legacy of Leatherface,"

que rinde homenaje al 50 aniversario del icónico monstruo maníaco. "Monstruos 2: The Nightmares of Latin America,"

una secuela de la exitosa casa embrujada de 2023. "Dead Exposure: Death Valley,"

una casa de concepto original con zombis radiactivos petrificantes. "Terror Tram: Enter the Blumhouse,"

una experiencia de Terror Tram que llevará a los fanáticos a un encuentro cercano con personajes de las populares franquicias de Blumhouse Production, incluidas M3GAN, The Black Phone, Freaky, The Purge y Happy Death Day. "The Purge: Dangerous Waters,"

un espectáculo de acrobacias en vivo que lleva a los visitantes a una apasionante aventura impulsada por el rock mientras luchan por sobrevivir la noche. "Luchadores Monstruosos,"

una nueva zona de miedo. "Skull Lordz,"

una zona de terror que presenta una corte real de los muertos de inspiración gótica. "Chainsaw Punkz,"

una tropa de asesinos con motosierras se enfrentará a los invitados cuando entren al evento. "Murder of Crowz,"

¿Qué pasa con el resto de atracciones durante la época de Halloween?

Todos los visitantes pueden disfrutar del parque y de sus atracciones. Entre las que podemos destacar: “Jurassic World, The Ride”, “The Wizarding World of Harry Potter” con “Harry Potter and the Forbidden Journey” y “Flight of Harry Potter”. the Hippogriff”, “Transformers: The Ride-3D”, “Revenge of the Mummy, The Ride” y “The Simpsons Ride”.

En el caso de Super Nintendo World, esta aventura estará disponible para los visitantes que compren boletos seleccionados.

