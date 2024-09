¿Qué dijo Samira Jalil al retirarse de La Isla: Desafío Extremo?

Samira Jalil, presentadora argentina, se retiró este 6 de septiembre del reality show La Isla: Desafío Extremo, luego de que se viera afectada por motivos de salud.

Después de que anunciaran su salida del programa, que se graba en Turquía, envió un mensaje entre lágrimas en el que se definió como una mujer fuerte y pasional, a quien le encantan los retos.

“Gracias a Dios soy una persona de buen corazón, independientemente de este juego. Nunca le deseo el mal a nadie, nunca jamás, jamás. Es una cuestión que ha tenido que pasar así. Lo más malo que me puede pasar es volver a mi casa con mi hermano”, comentó.

La exparticipante de La Casa de los Famosos auguró que la competencia la gane una persona de los Tiburones, el equipo del que formó parte. “Gracias a todo por lo que me brindan, por la gran amistad que me han dado, por el amor incondicional que me dan y sin nada a cambio”, comentó.

Samira Jalil, quien fue una de las más mediáticas, agradeció a sus compañeros por todo el apoyo que le brindaron en días tan intensos.

“No es un adiós, es un hasta pronto, así que me pueden esperar en la próxima temporada si quieren. Gracias de corazón y que ganen mis Tiburones, los quiero”, dijo.

¿Qué pasó con Samira Jalil en La Isla: Desafío Extremo?

Telemundo informó que por recomendación médica, la famosa debía salir del reality show, una noticia que fue celebrada por algunos televidentes, pero lamentada por sus compañeros de equipo.

“Samira siendo Samira, mejórate, guapa”, “No, es que no puedo, mi Sami”, “A la Samira le llegó el karma”, “Se le extrañará muchísimo, Samira, eres una excelente competidora”, escribieron algunos usuarios en la cuenta en Instagram de Telemundo Realities.

Otros escribieron: “Qué bueno”, “Ahora sí veré el programa”, “Tiburona grande, te extrañaré, me hacías mis días, recuperación pronta, Dios te bendiga”.

Esta salida mueve las cosas en el programa, sobre todo luego de que disolvieran al equipo de las Águilas e incorporaran a varios de sus integrantes a Tiburones y Panteras, dando un giro a los acontecimientos en el programa de telerrealidad.

