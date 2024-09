Biby Gaytán dice cómo se la lleva con su suegra luego de 30 años

La mexicana Biby Gaytán en una reciente entrevista concedida a ‘De Primera Mano’ habló de una de las mayores fortunas que le ha dado su matrimonio con Eduardo Capetillo y se trata de la oportunidad de haber encontrado en su suegra María del Carmen Vázquez una figura maternal y un pilar fundamental en su vida.

Al mudarse a la Ciudad de México, lejos de su familia en Tabasco, la cantante encontró en su suegra un gran apoyo emocional, lo que ha fortalecido su relación con ella a lo largo de los años. Biby destacó la importancia de este vínculo, revelando que, a pesar de la distancia con sus propios padres, María del Carmen ha estado a su lado brindándole amor y apoyo en momentos significativos de su vida.

“Le tengo un gran cariño (a mi suegra), como tuve a mis papás lejos, mi suegra vino a suplir esa imagen también de mi madre. De ella he aprendido y la llevo en el corazón, porque siempre estuvo muy cerca de nosotros como matrimonio, de nuestros hijos”, dijo durante la exclusiva ofrecida a ‘Imagen Televisión’.

Mientras Biby enfatiza su amor y gratitud hacia su madre, también reconoce y valora la relación especial que ha cultivado con su suegra, quien ha sido una figura clave en su historia personal. Este tipo de lazos familiares son un testimonio del cariño y la conexión que puede forjarse más allá de las relaciones biológicas.

“Esto no quiere decir que yo a mi mamá no la ame y la adore con toda mi alma, pero tuve la oportunidad, las circunstancias así se dieron y tuve ese acercamiento con mi suegra que me enseñó tantas cosas. Hasta el día de hoy ya tiene 95 años, pero es parte de mí, de lo que soy hoy en día, porque he pasado los últimos 32 años cerca de ella”, expresó frente a las cámaras ‘De Primera Mano’.

“Mis papás no viven aquí en la Ciudad de México, vivieron cinco años. Cuando yo me casé ellos… su intención fue volver a Tabasco, porque la familia de mi mamá es tabasqueña y nosotros ahí nos criamos, nos consideramos tabasqueños. Mis dos hermanos chicos nacieron allá, nosotros nacimos en Tapachula”, mencionó.

