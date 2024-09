Javier Aguirre cuenta la verdad sobre la ausencia del Chucky Lozano en el Tri

El director técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, habló finalmente sobre la ausencia del delantero Hirving ‘Chucky’ Lozano para la presente fecha FIFA en la que se enfrentarán contra los combinados nacionales de Nueva Zelanda y Canadá en dos jornadas que se llevarán a cabo en los Estados Unidos; el hecho había sido fuertemente cuestionado por los medios de comunicación y por tal motivo decidió dejar todo claro.

En declaraciones ofrecidas durante una conferencia de prensa el estratega del Tri resaltó que no tiene ningún problema personal con Lozano a pesar de las declaraciones de diversos periodistas mexicanos y sostuvo que simplemente se trató de una decisión técnica para poder darle oportunidad a nuevas figuras para tener en la órbita del equipo para el Mundial de 2026.

“Es para mí difícil hablar de la gente que no está, porque es una población enorme, si hablo de un jugar en específico que no esté, pues tengo que hablar de todos, por qué no está éste, éste o aquél”, expresó el Vasco Aguirre en sus declaraciones.

“Te puedo contar de estos titipuchal de años que llevo aquí, más los partidos, no recuerdo ninguna lista que esté perfectamente aceptada por todos, ninguna, ninguna, y mira que llevo mas de 30 años. No tengo problema con nadie, llegué yo y empezamos de cero. No miro para atrás, sólo miro para adelante y por supuesto que todo mundo tiene la puerta abierta, no hay nada fuera de lo normal con nadie, lo más anormal digamos, lo de César Montes, que tendrá que abandonar la concentración”, agregó el técnico.

Para finalizar, el entrenador azteca reveló que Luis Romo, Santiago Giménez y ‘Tala’ Rangel serán los únicos titulares confirmados hasta el momento para el partido contra Nueva Zelanda, aunque quiso ocultar el resto para antes del partido.

“Me ha sorprendido gratamente, su aplomo, ya sabía de su liderazgo natural, pero ahora está entrenado para ser líder. Me ha ayudado mucho, me ha dado óptica, tiene una escuela fantástica, como jugador y ahora como entrenador, fantástica”, dijo.

“Tiene una visión de juego que me aporta y me sorprendido gratamente porque le he soltado el equipo y lo hace muy, muy bien, me da mucho gusto que esté conmigo, es un hombre de futbol, tiene cinco Mundiales fue campeón de Champions, y es mexicano, fíjate cuántas buenas virtudes tiene el hombre”, concluyó Javier Aguirre.

