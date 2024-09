Juan Manuel Márquez revela los motivos por los que critica al Canelo Álvarez

El histórico boxeador mexicano Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez se ha convertido en una de las figuras más críticas a la carrera de Saúl ‘Canelo’ Álvarez y finalmente reveló los motivos por los que suele realizar este tipo de declaraciones contra el peleador que actualmente ostenta los títulos de campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Estas palabras las realizó Dinamita durante una entrevista ofrecida para ‘Un Round Más’, donde destacó que esta postura no se trata de ningún tipo de resentimiento contra el tapatío, sino que quiere evitar que se repitan los patrones que él sufrió durante su etapa como boxeador profesional y que no le permitieron recibir las oportunidades que mereció.

“En este deporte del boxeo hablo con la verdad, me gusta y no lo hago por envidia; por ejemplo, dicen del Canelo, pero yo hablo lo que es, y eso lo puedo hablar sobre cualquier peleador con el que pasaran ese tipo de cosas”, expresó el mexicano al hacer referencia a lo que está viviendo David Benavídez al ser el retador mandatorio por parte del CMB contra el Canelo Álvarz y que todavía no ha podido ejercer este derecho ante la negativa del antiguo campeón indiscutido.

Dinamita sostuvo que no desea quedarse silenciado sobre este tema y aseguró que siempre que pueda hacerlo hablará en defensa del pugilismo para que sea mucho más equitativo.

“Tanto lo amo que lo defiendo; yo no estoy enojado con el boxeo, sino con la gente que lo maneja: con los organismos, con los presidentes y con la gente de pantalón largo, subrayó hasta llegar al tema Benavidez, al cual simplemente hicieron a un lado para no inquietar al Canelo Álvarez. Ahí está Benavidez, que es retador oficial: ‘Ándale mi hijo, súbete de división, hazte a un lado, dame chance de trabajar, no me estorbes aquí, muévete tantito y si quieres regresar no hay bronca, pero ahorita tranquilo’. Dices ‘¡no puede ser posible'”, agregó Márquez en sus declaracion.

“Ya la tienes (la oportunidad), ¿con un chequecito te van a mover el tapete? En lo personal, no, yo busco la oportunidad para pelear por el campeonato porque me la gané, no me la regalaron, y no un cheque; igual no me van a pagar bien, igual no gano, pero ya demostré que quiero ser campeón del mundo. Hay muchos peleadores conformistas, pero yo no soy. ¿No te sientes capaz? Eres el número 1″, concluyó.

