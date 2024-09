Ryan García asegura que Terence Crawford está sobrevalorado: “Solo le ganó a Errol Spence”

El boxeador mexicoamericano Ryan García lanzó unas fuertes declaraciones en contra del peleador estadounidense Terence Crawford al asegurar que está sobrevalorado y no es realmente tan bueno como todo el mundo relacionado al pugilismo mundial piensa; resaltó que el único logro verdadero que ha tenido a lo largo de su carrera es haber derrotado a Errol Spence y al mismo tiempo lo retó para enfrentarlo en las 154 libras y demostrar que lo que dice es cierto.

Estas declaraciones las realizó el peleador que actualmente se encuentra sancionado por un año fuera del deporte profesional tras ser declarado culpable por dos pruebas de dopaje tras su combate contra Devin Haney en una transmisión por su cuenta en la red social Instagram; en la misma expuso los diversos puntos por los que considera que Crawford no es tan bueno como todos piensan.

“Terence Crawford está sobrevalorado. Yo no creo que sea tan bueno como la gente dice que es. Me pueden debatir sobre eso, pero yo soy mejor peleador que él. Soy más rápido, más fuerte. Estoy en mi mejor momento. No se vio tan bien en su última pelea. Le puedo pelear en 154 libras si él quiere”, expresó.

“Realmente creo que Terence Crawford está sobrevalorado. Pienso que nunca en su vida ha peleado con un talento que sea el mejor de su generación. Y yo soy ese rival, que le daría a Crawford su primera derrota”, agregó el peleador.

De igual manera, García detalló en una entrevista para el canal de YouTube, SayCheese!, que lo único que ha realizado Crawford es “robar mucho dinero” de combates de bajo nivel y así poder conseguir el impresionante récord de victorias que posee.

“Está robando mucho dinero para hacer peleas mediocres que nadie va a ver. Solo le está robando dinero a mi amigo Turki (Al-Alshikh), y fingiendo ser uno de los peleadores élite. Ni siquiera le pudo ganar a ese tipo (Madrimov)”, resaltó.

“Terence Crawford no es tan bueno. No le ha ganado a nadie más que a Errol Spence, que pasó por un accidente de auto. Fuera de él, ¿a quién más le ha ganado realmente Terence Crawford? Nómbrenme a un solo peleador bueno al que Terence Crawford le haya ganado además de Errol Spence. ¿Shawn Porter? Ya estaba acabado e iba de salida. ¿Quién más? No le ha ganado a nadie”, concluyó García.

