La magia no muere: Golazo de Wayne Rooney durante amistoso de leyendas del Manchester United

El exfutbolista Wayne Rooney volvió al lugar de sus amores, Old Trafford, casa de su ex equipo Manchester United, tras ser invitado para un partido de leyendas y su participación no decepcionó, al marcar un verdadero golazo que recordó a los tiempos donde triunfó con él equipo inglés.

Como parte de un amistoso frente al Celtic de Glasgow, también lleno de leyendas, Rooney saltó al Gramado del mítico estadio vistiendo la camiseta 10 y con ganas de demostrar que aún queda talento de sobra a pesar de su retiro profesional hace más de cuatro años.

Y no decepcionó. El delantero tuvo dentro de sus ocasiones un tiro libre a unos 25 metros de la portería rival para convertir el tanto del partido, pero la ejecución fue tal que dejó asombrado a todos los presentes.

Con la elegancia que lo caracterizó toda su carrera Rooney ejecutó un disparo impecable sobre la barrera que dejo petrificado al guardameta contrario, al colarse por toda la escuadra del arco.

WAYNE ROONEY STILL GOT IT 🔥pic.twitter.com/Y8gOrdFNSN — Men in Blazers (@MenInBlazers) September 7, 2024

Como si se tratara de finales de los años 2000, Rooney alzó los brazos y celebró para todo el público que le brindó una merecida y calurosa ovación.

A pesar de su gran actuación personal el partido culminó con el 1-1 en la pizarra gracias a la igualdad de Gary Hooper; posteriormente los de Escocia ganaron el duelo 5-4 con lanzamientos desde el punto penal.

“Fue especial volver a Old Trafford hoy para el partido de las leyendas, y todo es por una buena causa. Fue genial jugar aquí de nuevo”, dijo Rooney.

“La Fundación Manchester United está haciendo un gran trabajo y está involucrada desde hace mucho tiempo, y es testigo directo del trabajo que realiza. Siempre es bueno donar cualquier cantidad de tiempo que podamos para intentar ayudar. Es una gran causa. Es importante que sigamos haciendo lo que podamos, cuando podamos, para apoyar a la Fundación y seguir poniendo sonrisas en los rostros de los niños”, añadió.

El duelo también contó con figuras de la talla de Paul Scholes, Michael Carrick, Mikael Silvestre, Dimitar Berbatov junto al ecuatoriano Antonio Valencia, todos ellos parte de la última UEFA Champions League que alzó el Manchester United en 2008.

Sigue leyendo: