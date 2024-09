Taylor Fritz tiene la sensación que ganará la final del US Open ante Jannik Sinner

El tenista estadounidense Taylor Fritz jugará la final del US Open, tras vencer en una disputada semifinal a su amigo Frances Tiafoe por 4-6, 7-5, 4-6, 6-4 y 6-1.

Fritz no la tendrá nada fácil en su primera final de Grand Slam, pues enfrentará al número 1 del mundo y principal favorito del torneo, el italiano Jannik Sinner.

Pero el estadounidense dijo: “Es la razón por la que hago lo que hago. Es la razón por la que trabajo tan duro. Estoy en la final del Abierto de EEUU“.

Y comentó: “Aún no lo he asimilado del todo, me da la sensación. Cuando el público me ovacionó y me presentaron como finalista del torneo, sentí una emoción impresionante porque esto es la consecución de un sueño. Llevo tanto tiempo trabajando duro para conseguir algo así… Siempre me he repetido a mí mismo que debía seguir luchando hasta conseguir mis metas y que jamás debía arrepentirme al terminar mi carrera por no haber dado mi mejor esfuerzo”.

E incluso se arriesgo a decir: “No creo que vaya a tener sensaciones más estresantes que las que experimenté ante Tiafoe. Enfrentarse a un compatriota y llegar con el rol de favorito por el cara a cara tan favorable que tenía, ha sido difícil de gestionar. Sé que enfrentarse al número 1 nunca es sencillo, pero siempre me he sentido bien cuando nos hemos enfrentado, es como si su ritmo de bola me favoreciera. Generalmente juego bien contra él”.

Cabe destacar que Fritz pudo derrotar a Sinner en el torneo de Indian Wells en el año 2021, aunque perdió contra él al año siguiente en el mismo escenario.

“Siempre que nos hemos enfrentando, disfruté de nuestros duelos. Tengo la sensación de que el domingo voy a salir ahí, a jugar muy bien y a ganar. Cuando juego mi mejor tenis, me considero lo suficientemente bueno como para ser campeón de Grand Slam”, sentenció un Fritz repleto de confianza en sus posibilidades de cara a la final del Abierto de Estados Unidos.

