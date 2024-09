Kim Zolciak se niega a recibir $3.5 millones de dólares por su casa

Kroy Biermann y Kim Zolciak están cada vez más cerca de perder su casa en Georgia a través de una ejecución hipotecaria. Sin embargo, el exjugador de fútbol americano parece estar haciendo sus últimos intentos, pasando por alto lo que quiere su ex.

Recientemente se ha informado que Biermann hizo una nueva petición a las autoridades, en esta oportunidad pide que se le deje forzar la venta de la mansión, ya que durante estos meses han conseguido apenas un interesado en el lugar. Hay que recordar que el deportista también pidió al juez que le dejara poner en venta la mansión para así cubrir sus deudas, dicha solicitud le fue aceptada y por eso ha llegado a esta nueva solicitud.

En octubre del año pasado la propiedad entró al mercado de bienes raíces por $6 millones de dólares, una cifra que estaba bastante por encima a lo que especialistas decían que costaba la propiedad. La falta de interesados hizo que su precio se rebajara en dos oportunidades. En enero de este año estaba disponible por $4.5 millones de dólares, y actualmente ha llegado a los $3.95 millones de dólares.

Gracias a la nueva petición presentada por Biermann, se sabe que durante casi un año la pareja solo ha recibido una oferta por la residencia. La persona interesada estaba dispuesta a pagar $3.5 millones de dólares, pero la estrella de televisión Kim Zolciak se negó a recibir esta cifra.

Hay que tomar en cuenta que la idea de la pareja es poder cubrir con todas las deudas que tienen, incluida la hipoteca de la propiedad que compraron en 2012. En la misma solicitud, Biermann explica que los $3.5 millones de dólares que le ofrecieron serviría mínimamente para cubrir con los $1.32 millones de dólares que el Internal Revenue Service (IRS) tiene sobre la casa, los $2.2 millones de dólares que le deben al banco que les hizo el préstamo para la compra y un gravamen adicional de $250,000 dólares.

El exjugador de fútbol americano asegura que su expareja no quiso aceptar dicha cifra porque aunque cubriría con sus principales deudas, no alcanzaría para poder comprarse una nueva casa. También alega que Zolciak no ha bajado su estilo de vida millonario, a pesar de estar en quiebra.

Lo que también es cierto es que si no venden la propiedad en un mes será hipotecada, lo que dejará a la pareja con menos opciones para cubrir con sus obligaciones, incluyendo a los abogados que están encargados de su divorcio.

