Kroy Biermann solicita nuevamente un permiso para poder vender su casa en Georgia

La historia de terror entre Kroy Biermann y Kim Zolciak continúa. Según ‘TMZ’, el exjugador de la NFL ha tenido que rogar nuevamente a un juez que se le permita vender su mansión de Georgia, una petición que hizo hace un par de semanas.

Según ‘TMZ’, en esta oportunidad Biermann le está prácticamente rogando al juez que no deje que su exesposa, la personalidad de televisión Kim Zolciak, impida que la propiedad se venda. Hace algunas semanas el exjugador de fútbol americano había hecho la misma petición, pero parece ser que Zolciak está retrasando la petición.

El medio obtuvo los documentos judiciales, por lo que se sabe exactamente cuáles son los nuevos argumentos que Biermann pone sobre la mesa. Hay que resaltar que desde el inicio la solitud urgente de la venta de la propiedad está relacionada a la crisis económica por la que está pasando, alega que necesita el dinero para pagar sus deudas.

Detalla que el Internal Revenue Service (IRS) tiene un gravamen sobre la casa por impuestos no pagados y varias demandas de acreedores. Además, claro, de lo que se ha gastado durante todo el proceso de divorcio.

Asegura que el único activo de valor que tienen es la casa, por lo que quieren sacar provecho para salir de sus problemas.

Por otro lado, en los documentos se escribió: “Las partes en esta acción son financieramente indigentes , en gran medida relacionadas con los hábitos de gasto imprudentes de -refiriéndose a Kim- y su amor por los juegos de azar en línea”.

Por los momentos los medios no han obtenido información sobre algún fallo por parte del juzgado. Tampoco se tiene claro si Biermann ya tiene a un posible comprador de la casa o si tendrá que buscar uno cuando se le entregue el permiso.

Mientras todo esto pasa, se ha dicho que Zolciak no está siendo considerada para la temporada 16 del reality show ‘The Real Housewives of Atlanta’ (‘RHOA’). Fuentes cercanas al programa le dijeron a ‘TMZ’ que esta decisión no tiene nada que ver con el proceso legal que está pasando ella, sino más bien con los nuevos objetivos que los productores del programa tienen.

