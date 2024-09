Taylor Fritz: “Siento que he decepcionado a mucha gente”

QUEENS, NY – No pudo ser. El US Open seguirá sin tener un campeón de Estados Unidos en el cuadro masculino. El último fue Andy Roddick en 2003. Taylor Fritz, 26 años, no fue rival en la final de este domingo frente al italiano Jannik Sinner, que lo superó en tres sets (6-3, 6-4 y 7-5).

En la rueda de prensa tras la final, un golpeado Fritz reflexionó sobre la dura derrota que sufrió frente al actual número uno del mundo. A pesar de haber planteado batalla en cada set -especialmente en el tercero, en el que llegó a ir por delante-, Fritz reconoció que su plan inicial no funcionó del todo como esperaba.

“Fue un partido realmente duro para mí. Tenía un plan de lo que quería hacer, pero muchas partes de ese plan no salieron como esperaba”, dijo Fritz. “Definitivamente no golpeé la bola tan bien como quería. Él es un increíble pegador, y eso complicó las cosas”.

El estadounidense explicó cómo su servicio fue mejorando a lo largo del partido: “Mejoré mucho el saque en el segundo set. En el primero, mi servicio no estaba funcionando, pero en el tercer set comencé a mejorar con mis golpes, sobre todo con mi derecha. Me puse en una buena posición para ganar, pero él jugó un gran juego cuando me tocó sacar para el set”.

Fritz también destacó la dificultad de jugar contra alguien de la talla de Sinner, número uno del mundo: “Cuando tu plan A no está funcionando, es complicado. Normalmente mi plan B es ser más cauteloso y luchar cada punto, pero contra él no fue suficiente. Me presionó demasiado”.

Fritz mira al cielo con su trofeo de subcampeón mientras Sinner levanta la copa del US Open. Crédito: Dino García | Cortesía

Poco fresco, pero no nervioso

Cuando se le preguntó sobre si la intensa semifinal anterior tuvo algún impacto en su rendimiento, Fritz lo descartó. “No creo que haya tenido mucho impacto. Obviamente, no me sentía increíble físicamente, pero estamos hablando de la final de un Grand Slam. No esperaba sentirme fresco”.

Fritz afirmó sentirse menos nervioso en la final que en la semifinal: “Sabía que iba a estar bien emocionalmente. Fue un gran momento, pero no tan nervioso como antes de la semifinal”.

“Siento que he decepcionado a mucha gente”

A pesar de haber alcanzado su primer final de un “grande”, Fritz no considera el torneo un éxito completo.

“Obviamente hay muchas cosas positivas, pero ahora mismo estoy decepcionado con cómo jugué. Siento que he decepcionado a mucha gente”, comentó visiblemente emocionado.

Al preguntarle si la experiencia de jugar una final del US Open fue diferente a lo que esperaba, Fritz mencionó lo especial del momento: “Caminar hacia la cancha y escuchar al público fue increíble. Era el momento que había soñado toda mi vida. Me emocioné, pero estaba listo para disfrutarlo”.

Finalmente, Fritz reflexionó sobre lo que aprendió en este torneo: “Lo más importante es que llegué a este punto jugando de manera sólida, pero sé que puedo mejorar mucho. Hacerlo una vez me da confianza de que puedo hacerlo de nuevo”.

La vida sin el “Big 3”

Frances Tiafoe, su compatriota, había comentado recientemente lo diferente que se siente el panorama del tenis actual, cuando se está terminando la era dorada del “Big 3” (Federer, Nadal y Djokovic). Fritz coincidió en que el torneo se sintió más abierto.

“Carlos y Novak perdieron temprano, lo que abrió mucho el cuadro. No sentí que estuve jugando un tenis increíble en estas dos semanas, pero fui sólido. Eso fue suficiente para avanzar”, apuntó el californiano.

Sin embargo, Fritz subrayó que para vencer a los mejores jugadores, todavía se necesita el máximo nivel: “Para vencer a los mejores como Novak o Carlos, necesitas jugar tu mejor tenis”.

El progreso de Jannik Sinner

Sinner devuelve una bola durante su final del US Open contra Fritz. Crédito: Dino García | Cortesía

Fritz también se refirió a su rival en la final, Jannik Sinner, y los avances que ha hecho desde su última confrontación: “La mejora más grande de Jannik ha sido su servicio. También se mueve mejor, es más rápido y defiende mejor en las esquinas”.

“Cuando lo enfrenté en 2021, sentía que podía meterme en los puntos fácilmente desde su primer servicio. Ahora es mucho más difícil”, añadió.

