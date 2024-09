8 errores comunes al viajar con equipaje de mano y cómo evitarlos

Viajar con equipaje de mano es una excelente opción para quienes buscan comodidad, rapidez y evitar costos adicionales al volar. Sin embargo, muchos cometen errores al empacar que pueden complicar el trayecto.

En seguida, te mostramos los 8 errores más comunes al viajar con equipaje de mano y cómo puedes evitarlos para que tu próxima aventura sea lo más placentera posible.

Los errores más comunes que cometen los pasajeros con el equipaje de mano

1) Llevar más líquidos de lo permitido

Uno de los errores más comunes es exceder el límite permitido de líquidos. En la mayoría de los aeropuertos, los líquidos en el equipaje de mano deben estar en recipientes de máximo 100 ml, y todos ellos deben caber en una bolsa de plástico transparente de 20 x 20 cm. Además, la cantidad total de líquidos no puede superar un litro por pasajero. Si no cumples con estas normas, probablemente te pedirán que te deshagas de tus líquidos antes de pasar por seguridad, lo que puede ser frustrante.

Para evitar este inconveniente, compra botellas pequeñas y recargables para tus líquidos, o adquiere productos de higiene en envases miniatura. Así, te aseguras de cumplir con las regulaciones y evitar contratiempos en el aeropuerto.

El tema de los líquidos causa mucho conflicto a la hora de tomar un vuelo. (Foto: Shutterstock)

2) No invertir en una buena maleta

Una maleta de mano de calidad puede marcar la diferencia en tu experiencia de viaje. Si viajas con frecuencia, considera invertir en una maleta con cierres expandibles, múltiples compartimentos y materiales resistentes. Las maletas de tela o plástico duro suelen ser las más recomendadas, ya que soportan mejor el uso constante y el manejo en aeropuertos.

Además, asegúrate de que tu maleta esté equipada con un candado aprobado por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) para que pueda ser inspeccionada sin daños. Invertir en una buena maleta no solo protegerá tus pertenencias, sino que también facilitará la organización y el acceso a tus artículos durante el viaje.

3) No planificar tu ropa adecuadamente

Empacar ropa sin pensar en combinaciones es un error que puede costarte espacio valioso en tu maleta de mano. Para optimizar el espacio y llevar solo lo necesario, es recomendable elegir prendas que puedan combinarse entre sí. Opta por colores neutros como blanco, negro o beige, que se adapten a diferentes situaciones. Además, limita tu selección de zapatos a dos pares, uno negro y uno blanco, que combinen con todas tus prendas.

De esta manera, puedes crear múltiples atuendos con menos ropa, lo que te permitirá ahorrar espacio y llevar solo lo necesario.

4) Empacar “por si acaso”

Es tentador empacar más de lo necesario “por si lo necesitas”, pero esto suele llevar a maletas sobrecargadas e incómodas. La clave está en planificar tus outfits con base en la duración del viaje y el clima del destino. Si viajas por 4 días, no necesitas 6 pantalones.

Una técnica útil es colocar todo lo que planeas llevar sobre la cama y eliminar aquello que no es esencial. Así, evitas empacar artículos innecesarios y logras un equipaje más liviano.

5) No optimizar el espacio al empacar

Otro error frecuente es no aprovechar al máximo el espacio de la maleta. La técnica de enrollar la ropa en lugar de doblarla puede ser muy efectiva para ahorrar espacio. Esta técnica es especialmente útil para prendas ligeras como camisetas, blusas o ropa interior. Además, al enrollar la ropa, puedes aprovechar mejor los pequeños espacios vacíos entre los artículos.

Otra técnica popular consiste en colocar la maleta en posición vertical y apilar la ropa en forma de torre. Esto ayuda a comprimir las prendas y maximizar el espacio, especialmente con ropa gruesa como suéteres o pantalones.

Es importante saber guardar y usar todos los rincones de una maleta de mano. (Foto: Shutterstock)

6) No utilizar bolsas organizadoras

Las bolsas organizadoras son un recurso invaluable para los viajeros que usan equipaje de mano. Estas bolsas permiten mantener separados los artículos de higiene, la ropa y otros objetos personales, lo que facilita el acceso y ahorra espacio. Además, al mantener tus pertenencias organizadas, es más fácil sacar lo que necesitas sin desordenar toda la maleta.

Si llevas ropa voluminosa, como abrigos o suéteres, considera usar bolsas compresoras que eliminan el aire de las prendas, haciéndolas más compactas.

7) Pensar que no puedes llevar comida

Muchos viajeros piensan erróneamente que no pueden llevar comida en su equipaje de mano. Sin embargo, los alimentos sólidos están permitidos, mientras que los líquidos en envases grandes no. Puedes llevar bocadillos como sándwiches, frutas, galletas o frutos secos, lo que es útil si no quieres depender de la comida del avión o de los aeropuertos.

Eso sí, evita llevar alimentos con olores fuertes para no incomodar a los demás pasajeros durante el vuelo.

8) No llevar un artículo personal adicional

Además de la maleta de mano, la mayoría de las aerolíneas permiten llevar un artículo personal adicional, como una mochila pequeña, un bolso o un portafolio. Aprovechar esta opción es clave para tener más espacio sin exceder el límite de peso permitido.

En tu artículo personal puedes guardar lo esencial para el vuelo, como dispositivos electrónicos, libros o snacks, lo que te permitirá tener más espacio libre en tu maleta de mano para otros objetos importantes.

