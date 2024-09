Aaron Boone responde ante críticas de Néstor Cortés en Yankees: “No necesito que todos estén contentos”

El mánager de New York Yankees, Aaron Boone, respondió este lunes a los comentarios hechos por el lanzador cubano Néstor Cortés al expresar que no todos pueden estar contentos con las decisiones que toma al frente del equipo.

Boone salió al paso para hablar sobre lo dicho por Cortés, que se encontraba visiblemente molesto luego que fuese movido al bullpen y participara como relevista durante el choque del pasado sábado ante Chicago Cubs, donde el cubano se acreditó la victoria.

Aunque el piloto dijo que tomó las declaraciones del lanzador zurdo de buena manera, Boone fue específico al indicar que su trabajo es tomar decisiones difíciles.

“No necesito que todos estén contentos con todo”, señaló Boone. “Quiero que quieran y esperen lo mejor. Llega en un momento en el que hay que tomar decisiones difíciles y luego depende de todos nosotros, de los jugadores, salir y hacer nuestro trabajo y ser un profesional y eso es lo que vimos con Néstor el sábado”.

Fue el regreso de la lista de lesionados de Luis Gil (10 días) y Clarke Schmidt (60 días) el que mandó a Cortés a asumir su nuevo rol como relevista y tras el juego ante Cubs declaró a Bryan Hotch de MLB que no veía justa la designación luego de haber sido el “caballo de batallas” de los Yankees, incluso tomando la pelota en el Opening Day.

“Obviamente estaba molesto. Siento que, entre todos los abridores, he sido el caballo de batalla aquí. Una vez que Gerrit Cole cayó, me eligieron para ser el abridor del Día Inaugural; no necesariamente el número uno, pero sí el abridor del Día Inaugural. Tuve que cambiar mi rutina allí y ahora hacen esto”, le dijo a Bryan Hoch de MLB.com.

Boone también se puso de lado de Cortés al espetar que sabe que su principal intención es ser abridor, pero también debe tener claro que como set-up también puede sobresalir.

“Claramente quiere ser abridor. Pero también lo vimos salir del bullpen y sobresalir y terminar un gran día para nosotros en el montículo”, añadió en entrevista con los medios.

De igual manera, como ocurrió a principio de temporada, se espera que los Yankees conformen una rotación de seis abridores desde esta misma semana, en medio de una lucha feroz por el liderato de la división Este de la Liga Americana con Baltimore Orioles.

