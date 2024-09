Árbitro argentino acusó a directivo de la Liga MX de amenazarlo a punta de pistola

Una polémica en fútbol de Argentina ha escalado más arriba en el continente, obteniendo una gran repercusión mediática. Andrés Fassi es presidente del equipo Talleres de Córdoba, pero también de Juárez FC en la Liga MX. Ahora está envuelto en una supuesta amenaza a un árbitro con una pistola.

En el Diario de Nueva York te contaremos a detalle lo necesario para entender este viral y polémico caso. Fassi es un empresario del fútbol dueño de dos equipos. Durante este último fin de semana estaba en Argentina para acompañar a Talleres de Córdoba, que jugaba un partido contra Boca Juniors.

El duelo era por la Copa Argentina y se tuvo que ir a los penaltis, pero la polémica inició mucho antes en una jugada. El árbitro Andrés Merlos validó un gol de Boca Juniors tras una jugada controversial en la que el balón supuestamente salió por completo de la línea de fondo.

El escándalo estalló tras el encuentro. Al parecer, Fassi buscó en los vestuarios al árbitro para reclamarle ante lo que consideraba un mal partido que había perjudicado a su equipo. Todo se pudo conocer inicialmente gracias al periodista argentino Germán García Grova.

“Integrantes del cuerpo arbitral de Talleres vs. Boca me confirman que Andrés Fassi habría ingresado al vestuario con gente armada y que le mostró un arma de fuego a Andrés Merlos y sus asistentes”, explicó en X.

Las dos versiones de la historia

Posteriormente, el árbitro confirmó el incidente. En una entrevista, Merlos aseguró que Fassi lo insultó y amenazo. No solo verbalmente. Uno de sus asistentes, sacó un arma de fuego en medio del tira y encoge.

“Me dijo de todo. Amenazas de te vamos a matar, sos un hijo de pu**. Siempre nos vivís cagan** No sé si en un tono mexicano, pero te dice cosas que a veces no se entienden. Le pedía que viniera a mi vestuario para que dialogáramos. Tuvo que venir la Policía y pusieron los escudos”, narró.

“Cuando ingreso a mi vestuario, me doy vuelta pensando que venían mis asistentes detrás, pero no. Venían estas dos personas de él y uno de ellos fue el que me sacó una pistola. Yo soy militar. Yo sé de armas. Quedé anonadado y grité ‘tiene un arma’.

¿Qué dijo Fassi?

El también presidente de Juárez FC en la Liga MX confirmó el roce con el árbitro, pero añadió que hubo intercambio de golpes. Por todo esto, Fassi aseguró que demandará al silbante.

“Al terminar el partido, bajé del palco y fui al vestuario del árbitro y le pregunté por qué seguía perjudicando a Talleres, porque no es la primera vez: ya van varias veces que este árbitro perjudica a Talleres. La situación del gol de Boca es inexplicable”, comenzó.

“Cuando le dije eso, me dijo que vaya al vestuario y me agredió. Me pegó una trompada a mí y una patada al vicepresidente: Hugo Gatti, que terminó en el suelo. En mi vida vi una situación de esta: un jugador que haga el 10 % de esto, no juega nunca más”, dijo.

“El señor Merlos va a tener una denuncia penal y Talleres pedirá una explicación a la AFA. Se nos sigue perjudicando”, concluyó.

