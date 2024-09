12 secretos de empleados de Dollar Tree que muy pocos conocen

Las tiendas de Dollar Tree han ganado popularidad por ofrecer productos de bajo costo, pero hay más detrás de su funcionamiento que simples ofertas.

Estos establecimientos, que comenzaron a florecer en los años 50, han evolucionado y se han convertido en un pilar para los consumidores que buscan economizar en sus compras diarias. Desde los artículos de papel hasta el jugo de naranja de Pato Donald, estas tiendas esconden secretos interesantes que pueden ayudarte a hacer mejores compras.

En seguida, exploraremos los aspectos más relevantes sobre su estrategia comercial y los productos que deberías y no deberías comprar.

12 secretos de Dollar Tree revelados por sus empleados que todos deben saber

1) Los artículos de papel: la mejor oferta

Las tiendas de Dollar Tree son conocidas por ofrecer una amplia variedad de productos, pero según empleados como Brenda, gerente de Dollar Tree en el Medio Oeste de Estados Unidos, los mejores productos en términos de calidad-precio son los artículos de papel. Desde papel higiénico y toallas de papel hasta sobres y platos desechables, estos artículos suelen ser los más comprados tanto por clientes como por empleados.

Brenda señala que estos productos ofrecen una relación calidad-precio excepcional, destacando que incluso el periódico local puede ser más barato en Dollar Tree que en otros establecimientos. Esto es un reflejo de cómo estas tiendas pueden aprovechar grandes descuentos por compras al por mayor.

Dollar Tree se ha convertido en la tienda preferida de millones de estadounidenses y también, de varios turistas. (Foto: Rogelio V. Solis/AP)

2) Una experiencia de compra rápida

A diferencia de los grandes almacenes, estas tiendas están diseñadas para visitas rápidas. Hank, un asistente de gerente en Dollar Tree de Canadá, menciona que los clientes suelen pasar solo 10 minutos en la tienda, lo que les permite ver muchos productos en un espacio reducido. Este enfoque fomenta una experiencia de compra eficiente, ideal para personas que buscan ahorrar tiempo y dinero.

La organización del espacio también juega un papel importante en esta dinámica. Las tiendas están diseñadas para que los productos esenciales estén a la vista, incentivando compras impulsivas sin obligar al cliente a pasar demasiado tiempo explorando.

3) La “búsqueda del tesoro”

Una de las estrategias más efectivas de las tiendas es la rotación frecuente de inventario, lo que crea una sensación de urgencia en los consumidores. Según un informe de Moody’s, esta táctica incentiva a los clientes a comprar de inmediato, ya que pueden temer que el producto no esté disponible en su próxima visita.

Brenda agrega que, en Dollar Tree, solo unos pocos productos nuevos llegan semanalmente. Esto genera expectativa entre los empleados y clientes, ya que no saben qué nuevas ofertas encontrarán en cada visita.

4) El robo es común

A pesar de sus bajos precios, Dollar Tree un problema considerable con el robo. Brenda comenta que casi a diario se descubre a alguien robando, incluso los artículos más baratos. El bajo costo de los productos, junto con la falta de sistemas de seguridad en muchos de ellos, facilita este tipo de delitos. Aunque las pérdidas son mínimas en cada incidente, sumadas representan un desafío para estas tiendas.

5) Cuidado con la carne congelada

No todos los productos en estas tiendas son una buena compra, especialmente cuando se trata de alimentos no procesados como carnes y mariscos. Tanto Brenda como Nate, gerente en Minnesota, advierten contra la compra de estos artículos. Según Nate, el bistec congelado disponible en las tiendas suele tener una textura gomosa y es difícil de cocinar correctamente.

Sin embargo, otros productos congelados, como los bocaditos de Cinnabon o las verduras, suelen ser una buena opción. Al igual que con cualquier tienda, la clave está en saber qué productos elegir.

6) Un recurso para pequeños negocios

Dollar Tree no solo atrae a consumidores individuales, sino también a propietarios de pequeñas empresas que buscan abastecerse a bajo costo. Hank señala que muchos dueños de tiendas de conveniencia compran productos al por mayor, como barras de chocolate y refrescos. Esto les permite maximizar sus márgenes de ganancia sin sacrificar la calidad de los productos que ofrecen a sus clientes.

Además, los organizadores de eventos también acuden a las tiendas de dólar para comprar grandes cantidades de artículos como globos, platos y decoraciones para fiestas.

Muchos grandes negocios recurren a Dollar Tree a hacer sus compras para economizar. (Foto: Shutterstock)

7) La locura por los Hot Wheels

Entre los productos más codiciados están los autos de juguete Hot Wheels. Estos pequeños vehículos de metal tienen una legión de seguidores que monitorean los envíos a las tiendas para asegurarse de ser los primeros en comprarlos. Nate menciona que algunos coleccionistas son tan entusiastas que, incluso, ayudan a los empleados a organizar los estantes mientras buscan el modelo que desean.

8) Pruebas de embarazo a bajo costo

Un artículo sorprendentemente popular son las pruebas de embarazo. A pesar de su bajo costo, estas pruebas son fiables, según Nate. Las marcas que se venden en estas tiendas utilizan el mismo tipo de tecnología que las pruebas más caras, aunque pueden requerir un nivel más alto de la hormona hCG para dar un resultado positivo.

Este producto también se encuentra entre los más robados.

9) Los globos: un negocio rentable

Uno de los artículos más lucrativos en Dollar Tree son los globos de mylar, utilizados para cumpleaños, graduaciones y otros eventos. Brenda revela que su tienda puede vender entre 150 y 200 globos en una semana, lo que convierte a este producto en una fuente constante de ingresos.

El bajo costo y la facilidad de almacenamiento de los globos no inflados permiten a las tiendas ofrecerlos a precios competitivos, atrayendo a clientes que buscan una opción económica para decorar eventos.

10) Asesoramiento directo del personal

Los empleados de las tiendas son conscientes de que no todos los productos ofrecen la mejor calidad. Hank menciona que, a veces, advierte a los clientes sobre artículos que no valen la pena o que pueden encontrarse más baratos en otros lugares. Esta honestidad no solo mejora la experiencia del cliente, sino que también refuerza la confianza en el personal de la tienda.

11) Gerentes sobrecargados

Aunque las tiendas Dollar Tree son exitosas, sus gerentes, a menudo, enfrentan grandes cargas de trabajo. Nate comparte que, en su distrito, los gerentes están obligados a descargar camiones de mercancía sin recibir personal adicional para ayudarlos, lo que agrega presión a sus ya ocupadas agendas.

12) El jugo de Pato Donald: un éxito inesperado

Por último, uno de los productos más vendidos en Dollar Tree es el jugo de naranja de Pato Donald. Este producto, producido por Citrus World bajo licencia de Disney, ha ganado una popularidad inesperada. Según Brenda, muchos clientes lo compran en su camino al trabajo, convirtiéndolo en uno de los artículos más vendidos de la tienda.

