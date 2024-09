Dos Equis regalará hasta 1 millón de cervezas a fanáticos de futbol universitario

Dos Equis está lanzando una promoción que involucra a los equipos de fútbol universitario y sus fanáticos, denominada “Go for Dos”, con la que planea regalar hasta un millón de cervezas gratis.

“La conversión de dos puntos, una opción de mayor riesgo y mayor recompensa para los equipos después de anotar touchdowns, es la metáfora perfecta del fútbol para vivir con valentía y nunca conformarse, exactamente lo que Dos Equis está tratando de fomentar con su programa ‘Go For Dos’”.

Para alentar y celebrar “Going For Dos”, Dos Equis está retribuyendo la inversión ofreciendo a los fanáticos del fútbol decenas de miles de cervezas gratis cada semana en función de la frecuencia con la que los equipos de Football Bowl Subdivision intenten colectivamente conversiones de dos puntos, y cientos de miles más si superan el total de la temporada pasada.

Cómo funciona esta promoción:

Si los equipos de la Football Bowl Subdivision del fútbol universitario superan los impresionantes 392 intentos de conversión de dos puntos de la temporada pasada después de los touchdowns, Dos Equis les dará a los fanáticos hasta 500,000 cervezas a través de un reembolso en los estados elegibles. Y cada semana, si esos equipos superan el ritmo de 28 intentos por semana de la temporada pasada, los fanáticos pueden ganar hasta 50,000 cervezas gratis más, lo que eleva el total potencial a un millón de cervezas esta temporada.

“Dos Equis celebra la relativamente rara, pero siempre emocionante, conversión de dos puntos, y el riesgo audaz que representa. Queremos inspirar a los fanáticos para que celebren y aprovechen los momentos de valentía”, dijo Jonnie Cahill, director de marketing de Heineken USA, que importa Dos Equis. “¡Cuando los equipos apuestan por Dos, los fanáticos apuestan por Dos!”

Dos Equis se ha asociado con la leyenda del fútbol universitario (y profesional) Drew Brees para reunir a los fanáticos del fútbol universitario en apoyo del movimiento “Go For Dos” y celebrar las jugadas más valientes de su equipo favorito.

Con una carrera prolífica y de récords que encarna la audacia que está en el corazón de “Go For Dos”, Brees se retiró de una carrera de fútbol profesional igualmente legendaria y desde entonces ha regresado al juego universitario de una manera importante como locutor, entrenador y aficionado.

“Como mariscal de campo, siempre me encantó la emoción de ir por dos, o en este caso, ir por Dos”, recordó Brees. “¡Y eso fue antes de que hubiera un millón de cervezas gratis en juego!“

Los consumidores pueden dirigirse a @DosEquis en Instagram y Facebook todos los lunes para confirmar si se cumplió con el umbral de dos intentos de conversión de puntos. Las reglas para participar varían según la residencia de los consumidores; consulte los términos y condiciones completos aquí.

Dos Equis también está llevando el espíritu de “Go for Dos” a toda la acción fuera del juego. La marca se une al respetado analista deportivo Chris Fowler para un dinámico anuncio televisivo junto con la programación semanal de ESPN que incluye comentarios semanales sobre los momentos destacados de las conversiones de dos puntos. Además, los fanáticos del fútbol universitario pueden ver las experiencias de “Go For Dos” en ciudades universitarias seleccionadas y en los tailgates durante toda la temporada, donde los fanáticos mayores de edad pueden disfrutar de una cerveza mientras se preparan para alentar a su equipo el día del juego.

Consulte los términos y condiciones completos de la oferta de reembolso condicional disponibles, aquí.

No es necesario realizar ninguna compra para participar o ganar. Comprar un producto no mejorará sus posibilidades de ganar. La promoción está abierta sólo para residentes legales de AL, AR, HI, IN, LA, MO, NC, TX, UT y WV que tengan 21 años o más a la fecha de inscripción.

Sigue leyendo:

· Corona recupera el título de la marca de cerveza más valiosa del mundo

· Dos Equis lanza su primera bebida sin alcohol

· 6 usos de la cerveza en el hogar que no conocías