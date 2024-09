Esposa de reo en California logra acuerdo millonario tras abuso sexual durante visita a la cárcel

La esposa de un recluso de California recibirá $5,6 millones de dólares como compensación, después de haber sido abusada sexualmente por parte de los funcionarios penitenciarios durante un registro corporal cuando intentaba visitar a su marido en la prisión en 2019.

Christian Cárdenas decidió visitar a su marido que se encuentra recluso en Tehachapi, California, el 6 de septiembre de 2019. Cuando llegó a la cárcel fue sometida a un registro corporal por parte de funcionarios de la prisión.

Después le realizaron pruebas de drogas y embarazo, le hicieron radiografías y tomografías computarizadas en un hospital, y otro registro corporal por parte de un médico que la violó sexualmente, según la demanda que interpuso la víctima.

“Mi motivación para presentar esta demanda fue asegurar que otros no tengan que soportar las mismas ofensas atroces que yo experimenté”, dijo Cárdenas a la agencia The Associated Press.

Pagarán lo acordado en partes

Del acuerdo al que llegaron por la cantidad de $5,6 millones de dólares, el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California pagará $3,6 millones de dólares y el resto lo pagarán los otros acusados, que incluyen a dos funcionarios penitenciarios, un médico y el hospital Adventist Health Tehachapi Valley.

Los funcionarios de la prisión llevaron a cabo sus registros basándose en una orden judicial que decía que sólo se podía realizar un registro corporal si una radiografía descubría algún objeto extraño que pudiera ser contrabando en el cuerpo de Cárdenas, dijeron sus abogados. Sin embargo, ni la radiografía ni la tomografía computarizada encontraron evidencia alguna de ello, informó AP.

La víctima fue esposada

En la demanda destacan que la víctima fue esposada y llevada por un “humillante paseo de delincuente” mientras la trasladaban del hospital, y le negaron agua o el uso del baño durante la mayor parte del proceso de registro.

Le dijeron que tenía que pagar por los servicios del hospital y luego recibió facturas por un total de más de $5,000. A pesar de que no se encontró contrabando en ninguna de sus pertenencias ni en su cuerpo, a la señora Cárdenas se le negó la visita con su esposo.

El acuerdo también exige que el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California distribuya un memorando de políticas a los empleados que proteja mejor los derechos de los visitantes que tengan que someterse a registros corporales.

Garantizar que visitantes conozcan orden de registro

Esto incluye garantizar que el visitante lea y comprenda la orden de registro, que reciba una copia de la orden, que todos los involucrados lean y comprendan el alcance de la orden y que no se exceda el alcance de la orden.

Las cárceles de California se han enfrentado a un problema constante de abuso y mala conducta sexual, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que había abierto una investigación sobre las acusaciones de que funcionarios penitenciarios abusaron sexualmente sistemáticamente de mujeres encarceladas en dos prisiones estatales de California.

Con información de AP

