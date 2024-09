Jennifer López colaborará con Grupo Firme por primera vez 

La cantante de origen latino Jennifer López colaborará, por primera vez en su carrera, con una de las agrupaciones del regional mexicano con mayor impacto y trascendencia en los últimos años: Grupo Frontera.

Lo anterior fue revelado durante el programa “Despierta América”, en donde se difundió lo que el mismo grupo texano compartió al presentador Alan Tacher previo a una presentación en vivo.

Grupo Firme confirma que muy pronto saldrá a la luz la colaboración musical, nada más y nada menos, que con Jennifer López” Despierta América

A pesar del anuncio, no se revelaron mayores detalles sobre la composición que unirá el talento de la artista de 55 años y de los integrantes de Grupo Frontera. De igual manera, se evitó mencionar alguna fecha probable de lanzamiento.

Esta no es la primera vez en la que López lleva a cabo una colaboración en español. En años pasados, la artista trabajó con grandes nombres de la música latina como su ex esposo Marc Anthony, con el tema “No Me Ames”, así como Ricky Martin con “Adrenalina”.

¿Qué dijo la gente de la colaboración entre JLo y Grupo Frontera?

Luego de la revelación de la próxima colaboración entre JLo y Grupo Frontera, decenas de usuarios reaccionaron a este inesperado dueto con una polaridad de opiniones. Y es que mientras un número considerable de personas aplaudieron la “capacidad” de la intérprete de “On The Floor” para involucrarse en un género de gran auge en la actualidad, otros más arremetieron contra la artista por la misma acción.

Con comentarios como: “Qué bajo ha caído JLo al querer hacer colaboración con el Grupo Firme, agrupación tan ridícula, agrupación muerta; al igual que su vocalista. Ya se creen los de Grupo Firme”, “La pobre Jennifer López está tan apagada que ahorita hace unos merengues con Wilfrido Vargas”, entre otros, un gran número de internautas hicieron visible la supuesta crisis creativa que sufre la también actriz.

¿Jennifer López se encuentra en una crisis creativa?

Luego del lanzamiento de su más reciente álbum, “This Is Me… Now”, en febrero pasado, la cantante ha sido duramente criticada, por público y expertos, por su fallido proyecto musical, el cual se basó en su relación con Ben Affleck.

Lo anterior tomó mayor relevancia luego de que se difundiera que la artista latina decidió cancelar su tour, basado en su disco, por “razones personales”. Sin embargo, y de acuerdo con diversos medios especializados, se especuló que la cancelación de su “This Is Me… Now Tour” habría ocurrido por la baja venta de boletos y el poco interés de la gente en la también empresaria.

Actualmente, Jennifer López se encuentra inmersa en su actual divorcio con el actor estadounidense Ben Affleck, quien no se ha pronunciado al respecto sobre la petición hecha por la cantante.

Continúa leyendo:

FOTOS: Jennifer López y Ben Affleck se reencuentran tras el anuncio de su divorcio

Jennifer López evalúa una casa de $27 millones de dólares

FOTOS: Jennifer López es captada bailando y sonriendo en medio de su divorcio