Julio César Chávez asegura que el Canelo Álvarez ya es una leyenda

El histórico campeón mundial mexicano, Julio César Chávez, afirmó que su compatriota y actual tricampeón mundial Saúl ‘Canelo’ Álvarez ya se convirtió en toda una leyenda dentro de este deporte por lo que ha logrado a lo largo de su carrera; aunque sostuvo que todavía le queda una última guerra qué realizar para poder ser inmortalizado en la historia.

Estas declaraciones las realizó el ahora comentarista durante una entrevista ofrecida para ESPN KnockOut, donde destacó la carrera que ha realizado el otrora campeón unificado de los pesos súper medianos para ser recordado como una leyenda; a pesar de esto detalló que para lograrlo debe ganarse a todo el pueblo mexicano.

“Hay que dejar que termine su carrera, va a ser una leyenda, él va a ser una leyenda. Y desafortunadamente le falta una guerra para que el pueblo de México se le entregue totalmente”, expresó Julio César Chávez.

Chávez consideró que a pesar de haber ostentado los títulos de campeón en los súper medianos por parte de las cuatro organizaciones regentes del boxeo, al peleador azteca lo ama y lo odia la afición para tener prácticamente al país dividido; este hecho es el que le hace pensar que todavía debe trabajar en mejorar este problema.

“Porque, desafortunadamente, yo creo que ustedes lo viven, tiene a un México dividido, a unos que lo quieren, a otros que no lo quieren. Y con todo respeto eso no pasaba conmigo, bendito sea Dios. Si acaso, no creo que los puertorriqueños (estuvieran del lado de Chávez)”, agregó el ganador de más de 100 combates en su carrera.

“Pues mira, Dios le da a cada quien su don. Yo, la verdad, me siento tranquilo con lo que hice, lógicamente me hubiera gustado hacer más. Pero con todo respeto, no les va a tocar ver a otro cabrón como yo que llegue a 90 peleas invicto, que llegue 15 años sin perder una sola pelea. Eso sí, no te lo juro, ching* a mi madre (que no lo verán)”, enfatizó.

“A México siempre lo tuve conmigo y lo sigo teniendo, gracias a Dios. Porque pasan los años, pasan los meses y la gente más me arropa, más me quiere. Por qué, no sé”, concluyó Julio César Chávez.

Sigue leyendo:

–Futuro de Dmitry Bivol se encuentra entre el Canelo y Beterbiev

–Julio César Chávez cree que no habrá otro boxeador como él

–Óscar de la Hoya vaticina fracaso televisivo de la pelea Canelo vs. Berlanga