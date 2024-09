Julio César Chávez cree que no habrá otro boxeador como él

La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez, salió al paso este lunes para comentar a la venidera pelea entre Canelo Álvarez y Edgar Berlanga del próximo 14 de septiembre en Las Vegas, pero también tuvo palabras de “humildad” para referirse a sí mismo como un pugilista que jamás volverá a ver el público amante de la disciplina.

En entrevista reciente con ESPN, Chávez se refirió a México como un país cuna de talento mundial en el boxeo pero cree que sigue sin haber alguien que logre lo que él consiguió durante su carrera.

“Dios le da a cada quien su don. Yo, la verdad, me siento tranquilo con lo que hice, lógicamente me hubiera gustado hacer más. Pero con todo respeto, no les va a tocar ver a otro cabr*n como yo, que llegue a 90 peleas invicto, que llegue 15 años sin perder una sola pelea”, dijo minutos después que fuera preguntado por su opinión del enfrentamiento Tapatío y el puertorriqueño.

Aunque no se animó a hablar directamente de la pelea y su resultado, Chávez Jr. si dedicó unos minutos a hablar de Canelo Álvarez y de cómo va camino a convertirse también en una leyenda, a pesar que según sus palabras no es muy querido en el pueblo mexicano.

“Hay que dejar que termine su carrera, va a ser una leyenda, él va ser una leyenda. Y desafortunadamente le falta una guerra para que el pueblo de México se le entregue totalmente”, añadió.

Los comentarios de Chávez sugieren que a Canelo Álvarez aún le falta ganarse al público de México y aún se encuentra muy lejos para ello, algo de lo que sí se jactó al asegurar que siempre recibió cariño del público.

“Desafortunadamente, yo creo que ustedes lo viven, tiene a un México dividido, a unos que lo quieren, a otros que no lo quieren. Y con todo respeto eso no pasaba conmigo, bendito sea Dios”, comentó para cerrar.

Regularmente a Chávez Jr. se le ha visto con comentarios positivos sobre la labor sobre el cuadrilátero de Canelo Álvarez, pero siempre ubicándose El Gran Campeón por encima de él y de cualquier boxeador de México y del mundo.

