Futuro de Dmitry Bivol se encuentra entre el Canelo y Beterbiev

El futuro boxístico del ruso Dmitry Bivol se encuentra en un momento bastante complicado ante las variantes que posee y que por ahora no ha definido cuál tomará; esto debido a que tiene grandes posibilidades de llevar a cabo la revancha contra Artur Beterbiev por el interés del jeque arabe Turki Al-Alshikh. Sin embargo, también tiene como pretendiente al mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez que está dispuesto a subir al cuadrilátero contra él.

Actualmente Bivol se encuentra trabajando en lo que será su enfrentamiento contra Beterbiev pautado para el próximo 12 de octubre en Riad, Arabia Saudita, con el objetivo de luchar por el título indiscutido de los pesos semipesados; ante este hecho el jeque saudí y principal promotor de este combate reconoció que desea ver una segunda pelea contra ambas figuras; a pesar de eso el Canelo Álvarez afirmó que le gustaría pelear contra Bivol posterior a dicho combate.

“Para serte honesto, no sé si tenemos una cláusula de revancha. ¿Tenemos cláusula de revancha? No tenemos, ¿cierto? No, no tenemos. Pero para serte honesto, no pienso en una revancha, porque solo estoy enfocado en esta pelea”, expresó Bivol durante una entrevista ofrecida para Boxing Social tras ser cuestionado por la posibilidad de una cláusula de revancha.

Por su parte, Turki Al-Alshikh aseguró durante una entrevista ofrecida para el medio inglés talkSPORT que ya se encuentra trabajando en poder organizar una segunda pelea entre Bivol y Beterbiev para que luego el ganador de estos dos enfrentamientos se enfrenten contra David Benavídez.

“Lo que yo sueño es ver el resultado de la pelea entre Artur (Beterbiev) y (Dmitry) Bivol, y luego intentaré lo más posible tener la revancha. Y después de eso, hay muchos peleadores que merecen pelear con el ganador, como (David) Benavidez, por ejemplo. Quiero ver estas peleas”, resaltó el jeque saudí.

Sigue leyendo:

–Julio César Chávez cree que no habrá otro boxeador como él

–Óscar de la Hoya vaticina fracaso televisivo de la pelea Canelo vs. Berlanga

–Óscar de la Hoya asegura que prefiere ver la UFC que al Canelo Álvarez