Cinco careos que marcaron el primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump por ABC News

Nueva York – La ventaja de la candidata demócrata a la presidencia Kamala Harris durante el primer debate versus su rival republicano Donald Trump transmitido por ABC News anoche se evidenció en los varios careos que mantuvieron y que incluyeron la discusión de temas como el aborto hasta la cantidad de simpatizantes en sus respectivos rallies.

Asistencia a los eventos de campaña

La embestida de Harris inició temprano en el encuentro. Entre los primeros planteamientos que generaron controversia destaca su referencia a la poca asistencia de simpatizantes a los eventos de campaña de Trump.

“Yo te voy a invitar a que asistas a uno de los rallies de Donald Trump, porque realmente es una cosa interesante de ver”, empezó la vicepresidenta.

“El habla de personajes ficticios como Hannibal Lecter. El hablará de que los molinos de viento causan cáncer”, continuó la demócrata. “Y lo que usted también notará es que la gente empieza a abandonar temprano los eventos debido al agotamiento y aburrimiento. Y te voy a decir el asunto sobre el que no vas a escuchar, sobre ti”, argumentó la candidata.

“Tú no lo vas a escuchar hablando sobre tus necesidades, tus sueños, tus necesidades y tus deseos”, remarcó. “Y te voy a decir, yo creo que tú mereces una presidenta que en efecto te ponga primero”, puntualizó.

A esto, Trump, que lucía bastante irritado, contestó: “Ella dice que la gente se empieza a ir. La gente no va a sus eventos. No hay razón para ir. Y la gente que sí va, ella los transporta y les paga para que estén allí…” “La gente no se va de mis rallies”, añadió.

Cabe señalar que horas antes del debate, la campaña de Harris lanzó un nuevo anuncio con el expresidente Barack Obama en el que este ironiza con la obsesión de Trump por el “tamaño de sus multitudes”.

Aborto

Otro asunto que llevó a intensos argumentos entre las partes, como se esperaba, fue el aborto.

Harris fue clara en que las posturas de su contrincante son un insulto a las mujeres en Estados Unidos entre otras cosas porque las pone en riesgo de salud.

“Yo he hablado con mujeres por todo nuestro país. ¿Tú quieres hablar de por qué esto es lo que la gente quiere? ¿Mujeres embarazadas que quieran llevar un embarazo a término sufriendo un aborto espontáneo, y se le niega cuidado en una sala de emergencia porque los proveedores de salud tienen miedo de que puedan ir a la cárcel? ¿Y ella está sangrando en un auto en el estacionamiento? ¡Ella no quería eso! ¡Su esposo no quería eso!”, expuso Harris.

La vicepresidenta además reafirmó en la importancia de considerar en la discusión casos de incesto y/o violación.

“Una menor de 12 o 13 años sobreviviente de incesto y siendo forzada a llevar un embarazo a término. ¡Ellos no quieren eso!”, expuso.

“Y te prometo que cuando el Congreso pase una ley para restablecer la protección de Roe vs. Wade, como presidenta de Estados Unidos, yo orgullosamente voy a firmala”, adelantó.

Harris además aprovechó para mencionar la sombra del Proyecto 2025 alrededor de la figura de Trump.

“Yo entiendo que en su Proyecto 2025, habría un monitor nacional de aborto para monitorear sus embarazos y sus abortos espontáneos”, señaló.

“Yo creo que los estadounidenses creen que ciertas libertades, en particular la libertad de tomar decisiones sobre nuestros propios cuertos, no deben ser tomadas por el Gobierno”, agregó.

Parte de la respuesta del republicano incluyó un alegato falso de que en EE.UU. se pueden ejecutar niños al nacer.

“Ellos tienen el aborto en el noveno mes. Ellos incluso tienen, y usted puede mirar al gobernador de West Virginia, el gobernadora previo de West Virginia, no el actual que está hacienda un excelente trabajo, pero el anterior; él dijo que un bebé nacerá y nosotros vamos a decidir qué hacer con ese bebé. En otras palabras, nosotros vamos a ejecutar al bebé”, planteó.

“Su elegido a la vicepresidencia (Tom Walz), que yo pienso que es una elección horrible, por cierto, para el país, porque él realmente está fuera de esto, pero su vicepresidente dijo que aborto en el noveno mes está absolutamente bien. El también dice que la ejecución después del nacimiento, es ejecución, no aborto, porque el bebé nació, está bien”, argumentó.

Trump además dijo que hizo un gran servicio al nombar a jueces conservadores al Tribunal Supremo que facilitaron la revocación de la doctrina que protegía el derecho al aborto a nivel nacional.

“Se necesitó coraje para hacerlo. Y la Corte Suprema tuvo un gran coraje en hacerlo. Y yo le doy un tremendo crédito a esos seis jueces”, insistió.

En un punto de la discusión, la Linsey Davis tuvo que corregir al expresidente y establecer que no hay un estado de EE.UU. donde sea legal matar a un bebé luego de nacido.

La raza de Kamala Harris

Otro tema que generó controversia fue el intercambio relativo a la raza de la vicepresidenta.

A Trump se le cuestionó sobre lo que dijo el mes pasado en el sentido de que Harris empezó a identificarse como negra recientemente.

El exmandatario contestó con el argumento de que fue algo que leyó en algún lugar.

“No me puede importar menos”, dijo Trump. “Lo que ella quiera ser, está bien conmigo”, añadió.

Harris, de padre jamaiquino y madre sudasiática, respondió que lo anterior era parte del mismo manual viejo y gastado de Trump.

“Yo pienso que los estadounidenses quieren algo mejor que esto. Quieren algo mejor que esto”, repitió.

“Nosotros vemos en cada uno a un amigo. Nosotros vemos en cada uno un vecino. Nosotros no queremos un líder que esté constantemente tratando de que estadounidenses estén apuntando los dedos hacia el otro”, contestó.

Guerra en Ucrania

La guerra en Ucrania también alteró los ánimos. En un punto, Harris asoció a Trump con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para tildarlo de dictador.

Harris fue más lejos al indicar que Putin habría tomado a Kiev si Trump estuviera en la Casa Blanca y que se “comería de almuerzo” al republicano.

La vicepresidenta además alegó que si Trump fuera presidente, Putin habría tomado Ucrania y amenazado a Polonia como próximo objetivo de guerra.

“¿Por qué tú no le dices a los 800,000 polacos estadounidenses aquí mismo en Pennsylvania cuán rápido te darías por vencido en aras de simpatía y lo que tú crees que es una amistad con quien es conocido por ser un dictador, que te va a comer de almuerzo?”, desafió Harris.

Trump respondió con argumentos de cómo la guerra supuestamente no hubiese iniciado si él fuera presidente.

“Yo quiero tener esta guerra resuelta”, manifestó. “Esa es una guerra que muere por ser resuelta, yo la tendré resuelta incluso antes de convertirme en presidente”, apostó.

El candidato además sostuvo que, tanto Putin como el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lo respetan.

Los resultados de las elecciones del 2020

Un quinto tema álgido del encuentro fue la resistencia de Trump en aceptar los resultados de las elecciones del 2020 en las que prevaleció el actual presidente Joe Biden.

Harris planteó que 81 millones de estadounidenses, la cantidad de personas que habrían votado por Biden, despidieron a Trump, y que aún así, el expresidente no acepta los datos.

“Donald Trump fue despedido por 81 millón de personas, así que seamos claro sobre esto, y claramente él está teniendo un tiempo muy difícil procesando eso”, cuestionó la demócrata.

“Pero nosotros no podemos darnos el lujo de tener un presidente de los Estados Unidos que intente, como hizo en el pasado, invertir la voluntad de los votantes en una elección libre y justa”, consideró.

Cuando el moderador David Muir confrontó al exmandatario con declaraciones recientes a un podcast en el que dijo que había perdido por un pelo, Trump contestó con otra pregunta: “¿Yo dije eso?”.

“¿Usted está reconociendo que perdió en el 2020?”, replicó Muir.

“No”, respondió Trump. “Yo no reconozco eso para nada. Yo dije eso sarcásticamente. Tú sabes eso. Se dijo, ‘oh, nosotros perdimos por un pelo’. Eso fue dicho sarcásticamente”, insistió.

