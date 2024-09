Líderes en Pennsylvania aseguran que boricuas pueden determinar contienda entre Harris y Trump

Nueva York – La campaña de la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, se está esforzando para ganarse el voto de los puertorriqueños en el estado clave de Pennsylvania; sin embargo, para avanzar aún más en la gestión, Harris y su equipo deben enfocarse en conectar con los “issues” que afectan directamente a esta población.

Esa fue una de las recomendaciones hechas por líderes boricuas en el estado como la concejal de Philadelphia, Quetcy Lozada, quien conversó en exclusiva con El Diario sobre el potencial del voto boricua e hispano en general en esa demarcación.

“Aquí, en Philadelphia, la mayor parte de la comunidad latina es boricua. Entonces, si los boricuas en la ciudad de Philadelphia votan, nosotros podemos determinar si el candidato gana o no. Esa es la realidad. Pero, tenemos la bendición de que hay una comunidad aquí de dominicanos que se han hecho ciudadanos, mexicanos, colombianos, venezolanos. Tenemos varias comunidades latinas que apoyan a los boricuas en la ciudad de Philadelphia. Juntos, si salimos a votar, podemos tener un impacto sumamente importantísimo para un candidato”, destacó la funcionaria sobre la importancia del voto de estas comunidades, y en particular la boricua, el próximo 5 de noviembre.

Campaña de Harris tiene en consideración a los votantes boricuas

“En esta elección en particular, ¿cuán determinante puede ser el voto puertorriqueño? Sabemos que, en el 2020, la diferencia entre Donald Trump y Joe Biden fue de, aproximadamente, 1%. Ahora con Harris, ¿qué usted anticipa que pueda pasar en Philadelphia y cuál sería el impulso que le puede dar el voto puertorriqueño?”, indagó este rotativo.

“Nosotros podemos determinar si Harris gana, no solamente en la ciudad de Philadelphia, sino en el estado de Pennsylvania. Y yo creo que esta campaña de Harris entiende la importancia del voto boricua y latino. Y por eso que tan pronto ella se hizo la candidata, una de las primeras reuniones que la campaña trató de organizar fue con los boricuas y latinos de aquí de Philadelphia, y a través del Valle de Delaware, porque ellos entienden que, sin nosotros, ellos no ganan”, expuso la concejal de origen boricua que representa el Distrito 7 uno mayoritariamente latino.

A pesar de que, a juicio de Quezada, se empezó ese trabajo un poco tarde, la concejal insistió en que la campaña de Harris ha estado organizando reuniones con distintos grupos no solo en Philadelphia, sino en otras ciudades de las afueras como Lancaster y Reading, por ejemplo.

“Han hecho el esfuerzo con los diferentes líderes en los diferentes condados de Pennsylvania, incluyendo a Philadelphia, y están haciendo todo lo necesario para poder sacar ese voto boricua, el voto latino, de cada uno de los condados para asegurarse de que Harris sea la ganadora”, reconoció la demócrata.

Para la concejal, que representa zonas que incluyen el barrio boricua, lo más importante de cara a la elección es mantener el contacto personal con posibles votantes.

“Yo he participado en varias conversaciones con los diferentes líderes que entienden de cerca la situación de Puerto Rico. Yo nací y fue criada aquí en Philadelphia. Yo siempre he manejado el trabajo que yo he hecho como líder, y ahora más como persona electa representando a un distrito que es mayoritariamente latino, poniendo la voz del residente primero. Yo me siento con ellos; yo quiero saber qué es importante para ellos y qué es lo que ellos quieren para sus vecindarios”, dijo.

“Siempre se ha hablado de este vínculo entre los de aquí y los de allá (boricuas en la isla y en la diáspora), y que, en el caso de Puerto Rico, eso es bien fuerte, esa comunicación, ese contacto, ese ir y venir. En ese sentido, ¿de qué manera debería estar hablando la campaña de Kamala Harris a los puertorriqueños en estados como Pennsylvania?”, planteó El Diario.

“La campaña tiene que hablarle al puertorriqueño y poder conectar los asuntos directamente o cómo el asunto impacta directamente a la calidad de vida de ellos. Y hablo basado en lo que he aprendido en el Distrito 7. Las campañas nacionales nunca han hecho un buen trabajo en conectar el issue con la calidad de vida o la necesidad que tiene el residente o votante”, respondió.

Boricuas en Pennsylvania pueden decidir con su voto quién gana en el estado

Nilda Ruiz, presidenta de National Puerto Rican Agenda, coincidió con Lozada en que el voto boricua puede ser determinante en estas elecciones.

“En Pennsylvania, hay unos 500,000 personas (hispanos) registradas para votar, y de esos, poco menos de 400,000 son puertorriqueños, porque una vez establecen residencia pueden votar. Si tenemos 400,000 puertorriqueños y 500,000 latinos en Pennsylvania, y miramos las últimas dos elecciones, Hillary Clinton perdió Pennsylvania por solamente 40,000 votos. Así que con el por ciento que se tenga de comunidad puertorriqueña, podemos cambiar el voto en el estado. Joe Biden ganó con 80,000 votos…”, planteó.

La exmiembro de la Junta de Directores de National Council of La Raza también consideró que es esencial que los candidatos conecten su campaña con los asuntos que afectan directamente a la población.

“Los puertorriqueños votan en gran cantidad si ellos tienen las razones para hacerlo; si ellos entienden que están motivados para votar. Así que si nosotros sabemos traer el mensaje que es importante para ellos, los puertorriqueños votan, y votan en gran cantidad porque la población es grande”, indicó Ruiz al tiempo que señaló que a los boricuas que viven el Pennsylvania les preocupa y miran el manejo que hacen los funcionarios federales de los asuntos en la isla.

“Los latinos pueden determinar esta próxima elección, y ellos votan en gran cantidad, pero hay que motivarlos. Y si uno les da lo que a ellos le interesa, van a salir a votar”, reiteró la activista.

“Con tanto puertorriqueño en Estados Unidos que ya supera la cantidad en la isla por casi el doble; la condición territorial entre EE.UU. y Puerto Rico por más de un siglo, ¿no deberían las campañas políticas haber interiorizado ya la importancia de esta población?”, replicó El Diario.

“Por eso es que estoy tratando de cambiar la narrativa, porque nos subestiman y no entiendo exactamente por qué…El hecho de que los puertorriqueños no quieran salir a votar o no se motiven, también ellos tienen la culpa (los partidos), si ellos no están tratando de ganarse ese voto”, respondió.

Entre los temas que más preocupan a los boricuas en Pennsylvania se encuentran la gentrificación y vivienda asequible; educación y la crisis económica por la deuda pública en la isla, de acuerdo con las líderes.

“Los temas yo creo que son igual que los temas que están enfrentando otros concejales a través de los Estados Unidos. La vivienda es un tema que desde que yo vine a trabajar en el gobierno municipal en el 2018 como directora de la oficina de personal de la concejal María Quiñones ha sido algo que todo el mundo entiende que es un problema y que es una necesidad en nuestra comunidad, y que cada persona trata de identificar y buscar recursos. Pero no hemos llegado a conseguir todos los recursos para poder responder a la necesidad de vivienda accesible, para personas de bajos ingresos especialmente en la ciudad de Philadelphia”, priorizó Lozada.

Ruiz dijo que, como parte de los esfuerzos de la organización que dirige, trabajan para proveer material con información sobre las posturas de los candidatos sobre temas clave que afectan a la comunidad.

“Tenemos situaciones aquí como la educación, trabajo…Lo que estamos tratando de hacer con la Agenda Puertorriqueña es hacer material con las posiciones tanto de Harris como de Trump en cada uno de estos temas. Sobre la economía de Puerto Rico, ¿en dónde ellos están? El gobierno de Biden ha soltado mucho dinero para Puerto Rico. Cuando estaba Trump…se hizo bien difícil mandar ese dinero, que no fue hasta que llegó Biden que el dinero empezó a soltarse”, puso como ejemplo.

Harris en Pittsburgh y su esposo en Allentown

Precisamente, este lunes, Harris estuvo en Pittsburgh en su primer acto de campaña junto al presidente Joe Biden.

El dúo extenuó su apoyo a los trabajadores del acero de la corporación U.S. Steel y se pronunciaron en favor de que siga en manos nacionales y no vendida a la compañía japonesa Nippon Steel.

Además, los demócratas destacaron el impacto de la Ley de Infraestructura (IRA) y la creación de 16 millones de nuevos puestos de trabajo y 800,000, en la industria manufacturera, contrario a Donald Trump que, según argumentaron, solo prometió inversión.

Este sábado, se espera que Douglas Emhoff, esposo de Harris y potencial segundo caballero de esta llegar a la Casa Blanca, continue promoviendo la agenda demócrata en el estado con un evento de Latinos con Harris-Walz en Allentown.

“La vicepresidenta Harris entiende que los latinos están buscando una líder que pelee por ellos y los asuntos más importantes para sus familias, y la campaña Harris-Walz está invirtiendo fuertemente para alcanzarlos y ganar el apoyo de este bloque de votantes cada vez más importante en Pennsylvania”, lee la convocatoria al evento enviada a El Diario.

Según la media de encuestas de FiveThirtyEight más reciente, Harris recibiría un 47.1 % de los votos en los comicios de noviembre versus el 43.8 % que obtendría Trump.

Solo en Philadelphia se estima que residen unos 140,000 boricuas. Philly es la segunda ciudad con más boricuas en Estados Unidos, solo antecedida por Nueva York.

Los boricuas y otros hispanos en ciudades como Reading

Sin embargo, para avanzar electoralmente, ambos partidos tienen que mirar más allá a ciudades como Reading, donde más de dos tercios de sus habitantes son latinos. Aunque los demócratas siguen dominando a nivel electoral entre esta población, en los últimos años, políticos republicanos como Donald Trump han ganado terreno.

Un análisis de Philadelphia Inquirer de los resultados de las elecciones del 2020 arrojó que el expresidente ha progresado en el favor de votantes latinos.



Aunque Joe Biden ganó Reading con 72% de los votos en 2020, Trump avanzó en comparación con el 2016, cuando Hillary Clinton obtuvo un 78%. Según la evaluación del periódico, en 42 de los 44 distritos electorales de Reading, Trump obtuvo más votos que en el 2016. Por otro lado, en 38 distritos electorales, Biden ganó menos votos que Clinton.

Efecto Obama y la candidatura de Harris

En ese sentido, Lozada consideró que ha habido un “despertar” a favor de Harris que comparó con el registrado cuando Barack Obama se presentó como candidato a la presidencia.

“Yo creo que ella tiene mejor oportunidad que si Biden fuera el candidato. Nosotros vimos un cambio en el interés del votante cuando ella asumió la candidatura…Yo creo que al momento que Harris asumió la posición de ser la candidata, nosotros vimos un completo despertar diferente en el deseo de participar en el proceso electoral como lo vimos con Obama cuando fue candidato. Ese es el movimiento que estamos viendo”, argumentó.

A preguntas sobre qué puede inclinar a un votante puertorriqueño, tradicionalmente demócrata, a votar por candidatos como Trump, Lozada contestó: “Los puertorriqueños, la mayor parte de ellos, es un pueblo cristiano. Entonces yo creo que los republicanos están poniéndole mucho enfoque en la prohibición del aborto. En el distrito mío, cuando yo hablo con los votantes, para ellos ese tema es muy serio. En casas como la mía, el aborto y la salud de la mujer reproductiva no es una conversación que nosotros tenemos abiertamente. Y yo creo que los republicanos entienden que esa no es una conversación que nosotros como latinos tenemos abiertamente en nuestros hogares”.

Ruiz también cree que este tipo de debates puede desalentar a algunos boricuas de votar demócrata.

“En Allentown y Reading, que han sido siempre demócratas, han subido los republicanos. Yo creo que la comunidad de nosotros es muy conservadora, y a veces los demócratas salen muy liberales. Las posturas a favor del derecho a decidir (en cuanto al aborto) puede que tengan algo que ver, y de LGBTQ. Cuando vienen estos temas a muchos les preocupan, y lo que he oído mucho es que lo más que le preocupan son las escuelas (enseñanza) y que se está empezando muy temprano a enseñar a los niños sobre este tema de la sexualidad”, argumentó.

En este contexto, Ruiz recomendó abordar asuntos como estos de manera muy clara y sincera para balancear la discusión, ya que también es evidente que muchos boricuas apoyan este tipo de posturas.

“Esa base cristiana es una con la que ella debe de hablar y explicar que uno puede ser cristiana y amar a Dios y poder votar por ella. La mayoría piensa, por el tema aborto, que si están de acuerdo con el derecho a elegir, son proaborto. No necesariamente”, recomendó.

En esa misma línea, se expresó Lozada.

“Yo creo que nosotros tenemos que continuar hablando de que esto no es un tema en el que yo te estoy diciendo que tienes que creer, participar o apoyar, pero sí tenemos que entender que hay personas que médicamente es un recurso muy necesario”, planteó.

Harris y el tema económico

Otro tema que es importante y en el que la campaña de Harris debe enfatizar es el económico. Para Lozada, la clave sobre este particular está en enumerar lo logrado por la Administración Biden-Harris al momento.

“La campaña de Harris tiene que hacer un mejor trabajo en educar al votante en que hubo más empleos creados bajo la Administración de Biden y Harris que las tres últimas administraciones bajo los republicanos. Eso es importante. Tenemos que asegurarnos de que la gente entienda que han sido 15 millones empleos. También tenemos que educar a los votantes que muchas personas en la comunidad latina estudiaron y tienen deudas que son difíciles de pagar, y si no fuera por la Administración de Biden-Harris, 5 millones de personas no hubiera recibido perdón de deuda estudiantil…”, destacó.

El poder de las mujeres en Pennsylvania

Adicional, a juicio de Lozada, a la par se requiere movilización para incentivar el potencial electoral de las mujeres boricuas.

“El voto puertorriqueño es importante, pero el voto de la mujer puertorriqueña, del cual muchas personas no hablan, yo creo que es sumamente crítica en la ciudad de Philadelphia. Si nosotros podemos sacar a las mujeres y convencerlas y educarlas de por qué la candidatura de Harris es importante, no solamente porque es mujer, porque es migrante, muy preparada, inteligente, fuerte, creo que podemos hacer la diferencia”, expuso Lozada quien está trabajando con grupos de mujeres que nunca han estado involucradas en política.

Precisamente, un artículo reciente también en el Inquirer señala que las mujeres en los suburbios de Philadelphia podrían tener un papel central en los resultados de estas elecciones, particularmente en beneficio de los demócratas por el compromiso del Partido con los derechos reproductivos.

En ese contexto, Lozada indicó que los esfuerzos suyos y de otros aliados se han focalizado, no solo en el registro de electores de poblaciones como la mencionada, también estudiantes que alcanzan la edad para votar y residentes de la tercera edad, muchos de los que viven en complejos.

“Nosotros estamos tocando puertas; estamos registrando a las personas que no están registradas en nuestra comunidad, y estamos manteniendo esas listas para asegurarnos de que el día de las elecciones nosotros estemos tocando esas puertas de nuevo para asegurarnos de que lleguen a las urnas y que, si necesitan transportación, nosotros la tengamos accesible para ellos”, aseguró.

En ese sentido, Ruiz alertó que, en ocasiones, el problema no es que los puertorriqueños no estén registrados para votar, sino que no acuden a las urnas el día de las elecciones.

“Muchos de los puertorriqueños ya están registrados, es sacarlos a votar. Aquí en Philadelphia nosotros hemos registrado miles de personas, pero el día de votar no salen”, contrastó.

“Para mí, la registración de votantes es importante, pero más importante es que el día 5 ellos aparezcan en las urnas y voten. Para mí, eso es más importante”, puntualizó Lozada.

Este artículo es parte de una serie enfocada en el poder electoral de los boricuas en estados clave de Estados Unidos. Pendientes a la sección de Puerto Rico en El Diario para próximos reportajes.

