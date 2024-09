Con un dolor eterno familiares y amigos de víctimas del 9/11 piden no olvidar a sobrevivientes

Este miércoles Nueva York conmemoró el aniversario número 23 del ataque terrorista a las Torres Gemelas, ocurrido el 11 de Septiembre del 2001, y en la llamada Zona Cero, donde se levantó un memorial con los nombres de las casi 3,000 personas muertas que dejó el atentado, 250 de ellas latinas, familiares y amigos de las víctimas se unieron en un solo corazón para honrar a sus seres queridos.

Y aunque cada quien lleva su dolor de manera diferente, dolientes como Ricardo Prieto, confiesan que el paso del tiempo no ha sido suficiente para borrar el sufrimiento que el cruel ataque dejó, no solo en aquellos que perdieron a su gente sino también entre los miles de socorristas, bomberos, policías y trabajadores de limpieza, quienes todavía padecen estragos en su salud física y mental.

El peruano, quien llegó muy temprano a la ceremonia de recordación de este miércoles, que se extendió por más de 5 horas, donde hubo minutos de silencio, lectura de nombres de las víctimas, llanto, sonrisas, unión y manifestaciones de esperanza, perdió a una de sus grandes amigas, quien era secretaria en el piso 50 de la Tore Sur.

“Han pasado 23 años y esto es algo que siempre está ahí, no es que se reviva, es que nunca se olvida. Yo todavía sigo impactado porque esto no debió haber pasado jamás. En unos minutos la maldad acabó con 3,000 personas, y eso es algo que no se puede olvidar, ni borrar“, comentó Ricardo Prieto, quien acudió a la conmemoración con varios periódicos del día del atentado, que colecciona para “nunca olvidar”.

“Y no solo se trata de los muertos. No podemos olvidar a las otras víctimas, a las que se enfermaron para toda su vida, luego de que vinieron aquí a ayudar. Hay que ayudar a los héroes que siguen vivos. Ellos necesitan más apoyo”, comentó el residente de Queens, al tiempo que destacó que hay que continuar viviendo. “Ojalá nunca pase algo tan horrible otra vez, pero nadie sabe. Este mundo está tan terrible. Hay mucha maldad, pero hay que seguir la vida pa’ delante. Es lamentable lo que pasó, es un dolor eterno que no cesa”.

Durante la ceremonia, a la que también asistieron figuras políticas como el presidente, Joe Biden, el senador Chuck Schumer y los candidatos presidenciales Kamala Harris y Donald Trump, quienes se saludaron con un apretón de manos amable, pese a sus diferencias ideológicas, familiares de las víctimas coincidieron con Prieto en no olvidar a los sobrevivientes del 9/11 que tienen severos padecimientos.

“No pasa un solo día sin que deseemos que mi papá y mi tío estuvieran aquí. Gracias por dejar un legado tan fuerte que su recuerdo perdura. También gracias a los socorristas, al ejército de los Estados Unidos y a quienes continúan luchando en la guerra contra el terrorismo todos los días. Por favor, oren por quienes aún sufren los efectos del 11 de Septiembre y por las familias que quedaron con un vacío“, mencionó la hija de Keith Coleman y sobrina de Scott Coleman, dos de las víctimas del ataque del 2001.

Joanne Barbara, esposa del jefe de Departamento de Bomberos de Nueva York, Gerard A. Barbara, también habló en medio de la ceremonia y no solo criticó al presidente Biden por un comentario del mandatario sobre su participación en el evento de recordación sino por el acuerdo de culpabilidad ofrecido a los terroristas que estuvieron detrás de los ataques, que gracias a la presión que generó tuvo que ser revocado el 2 de agosto. La atribulada viuda recalcó que el dolor de las pérdidas se siente en todo momento.

“Los funcionarios electos aquí hoy muestran su respeto y reverencia a las familias del 11 de septiembre, o, en palabras de nuestro presidente, ‘hacer lo del 11 de septiembre’, un comentario bastante frívolo. Pero, por favor, recuerden que las familias de las víctimas del 11 de septiembre lo viven todos los días”, dijo Barbara sobre el dolor que sintieron los seres queridos de las 2.977 personas que murieron en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001“, dijo la doliente. “Si no fuera por las familias del 11 de septiembre, ¿quién sabe qué habría sucedido? Han pasado 23 años y las familias merecen justicia y rendición de cuentas”.

Tras la ceremonia, hubo eventos de recordación entre miembros del Departamento de Bomberos, en la Zona Cero, y en uno de ellos, en la estación de la Compañía de Bomberos 4, Compañía de Escaleras 15 en el bajo Manhattan, Trump estuvo saludando a los socorristas.

La ceremonia de recordación contó con la presencia de socorristas que perdieron a compañeros. Foto Edwin Martinez

El alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, no solo quiso rendir homenaje a las víctimas que perdieron la vida en el cruento ataque, sino que también aprovechó para mencionar a aquellos que acudieron a prestar ayuda tras el atentado, muchos de los cuales quedaron afectados para toda su vida.

“Hace veintitrés años, nuestra ciudad y nuestra nación quedaron alteradas para siempre por los trágicos acontecimientos que se produjeron el 11 de septiembre de 2001. Honramos el recuerdo de las vidas inocentes que se perdieron y reconocemos el dolor constante de sus seres queridos, que llevan el peso de esta pérdida todos los días”, manifestó el mandatario local. “Rendimos homenaje a los héroes que corrieron hacia el peligro para salvar vidas y nuestra ciudad: los socorristas, los trabajadores de rescate y los neoyorquinos comunes, muchos de los cuales todavía padecen enfermedades que amenazan la vida y los que ya no están con nosotros. Renovamos nuestro compromiso con todos los que siguen afectados por las consecuencias mentales y físicas de esta tragedia”.

El Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, se sumó a las voces de apoyo a las familias de los fallecidos y afectados por el ataque terrorista y dijo que aunque han pasado ya más de dos décadas, la tragedia del 11 de Septiembre todavía se siente.

“Lamento las vidas truncadas: los neoyorquinos que perdimos esa mañana y todos los que desde entonces han sufrido el daño duradero que se derivó de su heroísmo ese día. Tenemos la obligación moral de apoyar a las familias y hacer recordar a todos los que murieron, y brindar los recursos necesarios para ayudar a las personas que aún sufren dolor físico, mental y emocional”, comentó el líder demócrata, al tiempo que hizo un llamado para que no se deje en el olvido a quienes todavía hoy batallan con los efectos del 9-11 y necesitan ayuda.

“Esa tragedia inimaginable mostró nuestra inimaginable capacidad de cuidar, que del dolor común, podemos extraer un propósito común. Rezo hoy para que podamos invocar ese propósito para apoyar mejor a todos los neoyorquinos que enfrentan peligro y dificultades, para llevar el espíritu de nuestros valientes y desinteresados ​​socorristas a las tragedias de hoy”, agregó Williams.

Y es que al dolor de las víctimas mortales se suman las elevadas estadísticas de las autoridades que señalan que la cifra de neoyorquinos que acudieron a realizar labores de rescate, remoción de escombros y obras de limpieza, inmediatamente tras los ataques, y que se vieron afectados con dolencias serias es numerosa.

El Centro de Control y Prevención e Enfermedades (CDC) calcula que por lo menos unas 400,000 personas estuvieron expuestas al aire contaminante de la Zona Cero por meses o sufrieron estrés postraumático. Aunque inicialmente se dijo que el aire del área era seguro, luego se reveló que el humo el aire contenían metales pesados, plomo y productos químicos tóxicos como hidrocarburos aromáticos policíclicos, que afecta los pulmones.

Actualmente el Programa de Salud del WTC, que ha trabajado con sobrevivientes afectados, cuenta con unas 127,567 personas registradas, de las cuales más de 82,000 son trabajadores y voluntarios que participaron en tareas de rescate y limpieza, buena parte de ellos hispanos. Se estima que unas 6,781 personas afectadas han muerto por enfermedades o cáncer relacionado con su exposición al 11 de septiembre, más del doble de las víctimas que dejó el atentado, 360 de ellos ​​bomberos y técnicos de emergencias.

Además de ansiedad y depresión y enfermedades pulmonares, más de 37,500 personas del Programa de Salud del WTC, padecen diferentes tipos de cáncer y leucemia.

Datos

23 años han pasado desde el ataque del 11 de Septiembre de 2001