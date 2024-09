Geraldine Bazán sobre Gabriel Soto: “Ese libro está cerrado”

Geraldine Bazán ha demostrado una gran madurez emocional al hablar sobre su relación actual con Gabriel Soto, a quien considera un compañero en la crianza de sus hijas. A pesar de la curiosidad de los medios sobre su dinámica tras la reciente ruptura de él con Irina Baeva, ella reafirma su enfoque en lo que importa: el bienestar de Elissa Marie y Alexa Miranda.

“La verdad es que sí, eso no es algo que les voy a platicar, ya lo saben. No voy a entrar en esos temas, eso es algo de la vida personal y no sé, la verdad mis hijas están muy bien“, comenzó diciendo en un encuentro con los medios de comunicación.

La actriz ha dejado claro que la relación que tiene con Gabriel se basa en el respeto y la colaboración, mostrando que ambos han logrado mantener una convivencia armónica por el bien de sus hijas. Al ser cuestionada sobre su actual situación y cómo interactúan después de su separación, Geraldine se mantiene firme y segura, evidenciando que ha dado un importante paso hacia adelante en su vida personal.

“Eso no tiene nada que ver conmigo, ya, let it go, chicos, déjenlo ir también… Yo no tengo nada que ver, estoy muy ocupada como en muchas otras cosas, creo que eso está ya como en la prehistoria hace mucho. Ese libro está cerrado, ya no tiene nada que ver conmigo. Yo, de verdad, hago un atento aviso para que, por fa, me suelten“, agregó frente a los reporteros.

Este enfoque positivo que ella proyecta no solo subraya su crecimiento personal, sino también su compromiso en ser una madre equilibrada y presente para sus hijas.

“La prioridad siempre es el bienestar de los hijos, pero también uno. Parece ser que lo que no los suelta es el resto de alrededor, ya pasó, está todo bien. Yo siempre le desearé lo mejor, obviamente, y él a mí. Somos socios en una empresa que se llama Elissa y Miranda, nuestra empresa es lo más valioso que tenemos en la vida”, dijo antes de continuar con su camino.

