Geraldine Bazán fue cuestionada sobre Soto y Cecilia Galliano

La reciente ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto ha generado una serie de rumores sobre una posible tercera en discordia, señalando a Cecilia Galliano debido a su colaboración en la obra “El precio de la fama”. A pesar de las aclaraciones del actor mexicano y la argentina sobre la inexistencia de un romance, la controversia ha cobrado fuerza, con seguimiento mediático a sus vidas personales.

Geraldine Bazán, exesposa de Gabriel, fue abordada por la prensa sobre estos rumores y el acoso que ha estado enfrentando su exmarido. Sin embargo, la actriz optó por no profundizar en el tema y se retiró rápidamente, evitando comentar más al respecto.

“La verdad, esos son temas de los que no voy a opinar. Muchas gracias“, dijo la actriz frente a los medios de comunicación.

Bazán también aprovechó la ocasión para explicar los motivos que la llevaron a tomar acciones legales contra Maxime Woodside, quien había hecho comentarios sobre su vida privada, específicamente sobre su relación con Soto, lo que la llevó a sentirse incómoda y vulnerada. La situación refleja no solo el intenso escrutinio mediático que enfrentan los involucrados, sino también las dificultades que surgen en este tipo de dinámicas interpersonales.

“Lo que quería era crear un precedente. Su trabajo nosotros lo respetamos es una sinergia, pero no solamente se trata de la cuestión en medios de comunicación y artista, también creo que nuestra sociedad ya está yendo mucho más allá en el bullying, en hablar. Un micrófono te da el poder de decir cualquier cosa sin tener un conocimiento de causa. La ley me otorgó medidas cautelares, también hizo que la persona física y la persona moral, en este caso la empresa, retirara todos los contenidos“, añadió durante su encuentro con los reporteros.

La exesposa de Gabriel Soto no dudó en mencionar que afortunadamente es un “avance”, debido a que se trata de su vida personal, al tiempo que detalló que: “No me interesa meter a nadie en la cárcel, ni es dinero tampoco. Es crear un precedente porque creo que en nuestra sociedad y nuestro México debe haber límites”.

