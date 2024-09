Luchadora mexicana habló sobre agresión sexual sufrida en Colorado

Durante un evento de la Triple A en Denver, Colorado, la luchadora mexicana Alexandra Bazadoni sufrió una agresión sexual. Días después de este episodio que se ha hecho viral, decidió romper el silencio y contar su versión de los hechos.

A través de un video en redes sociales, ‘La Hiedra’ aclaró cómo vivió la agresión desde su perspectiva. “Yo estaba parada en la esquina, y el vato va y me nalgueó. Yo voy cacheteo al vato porque yo siempre que me agarran las nalgas cacheteo”, inició.

Posteriormente, describió el encontronazo que tuvo con una mujer abajo del cuadrilátero con la que intercambió golpes. “La vieja como que no vio que el vato fue y me nalgueó y a la vieja se le ocurre empujarme y todavía me quiso como cachetear y yo me hacía para atrás”, detalló mientras recopilaba los insultos recibidos por la mujer.

“Las tóxicas (luchadoras) no se habían dado cuenta. Me volteé y le metí un patadón al vato. A la vieja la alcanzaron a agarrar (…) ojalá hubiese sido en México para demandarlo”, dijo.

@lasviudasdeantoniopenhia La hiedra habla tras lo sucedido con aficionado triplemania konan albertoelpatron villanos Dorianroldan AnotnioPeña luchalibre luchalibremexicana luchalibreaaa AAA lucha viudasantoniopeña lasviudasdeantoniopeña wwe tv ♬ sonido original – Las viudas de Antonio Peña – Las viudas de Antonio Peña

¿Qué ocurrió con la luchadora mexicana en Colorado?

En pleno combate, la luchadora se encontraba en una de las esquinas del ring mientras observaba cómo otras peleadoras se enfrentaban. En ese momento llegó un fanático y le propinó un manotazo en los glúteos.

La primera reacción instintiva de ‘La Hiedra’ fue voltear para ver de quién se trataba. Una vez localizó al responsable le lanzó una patada en la nuca. Todo esto mientras el fan estaba de espaldas y ya se retiraba del cuadrilátero entre risas por lo que había hecho.

🔴Abusan de #LaHiedra 😱en plena función donde estuvo la facción de #LasTóxicas , aconteció q a un irrespetuoso aficionado se le hizo fácil ir a nalguear a la luchadora,la cuál se le fue a golpes,lo peor es q la pareja del aficionado también se puso al tu por tu VS la luchadora🔥 pic.twitter.com/tYUM4V4ioy — TV SHOW LA ARENA📺 The JUICY PODCAST🍊 (@LaArenaTV) September 9, 2024

No obstante, la situación estuvo lejos de calmarse. La luchadora mexicana se bajó del cuadrilátero para enfrentar al agresor, con el que intercambió palabras. Posteriormente, le propinó golpes y cachetadas. Ya el evento pasó a un segundo plano y los espectadores se centraron en el conflicto.

Lejos de calmarse, el problema siguió. Una mujer, que aparentemente acompañaba al fan, se metió a confrontar a la luchadora. En el video no se distingue muy bien, pero todo parece indicar a qué intercambiaron algunos manotazos. Al final, los miembros de la seguridad intervinieron y el incidente no escaló más.

Sigue leyendo:

· Luchadora mexicana sufre agresión sexual durante evento en Colorado

· Exnovio de Rebecca Cheptegei murió por quemaduras tras prenderle fuego a la atleta

· Famosa atleta colombiana de ‘reality show’ falleció de forma repentina a los 29 años