Vinícius Jr. se disculpó por “momento difícil” de Brasil

Vinícius Júnior expresó disculpas a los fanáticos de Brasil tras la derrota 1-0 contra Paraguay en la clasificación para la Copa del Mundo, reconociendo que es un “momento difícil” para la selección.

Vinícius, quien compartió el ataque con sus compañeros del Real Madrid, Rodrygo y Endrick, no pudo revertir el marcador después de que Diego Gómez adelantara a Paraguay en el minuto 20. En declaraciones a Sportv recogidas por ESPN, Vinícius comentó: “Pedimos disculpas a los aficionados, que siempre están de nuestro lado… Sé de mi potencial, sé lo que puedo hacer por la selección… cuando no tienes confianza, no consigues goles, no consigues asistencias ni buenas actuaciones”.

Este resultado en Asunción dejó a Brasil en el quinto puesto de la clasificación de la CONMEBOL, detrás de Argentina, Colombia, Uruguay y Ecuador, con solo 10 puntos en ocho partidos.

Los primeros seis equipos de la clasificación de la CONMEBOL se clasificarán directamente para el Mundial 2026, mientras que el séptimo irá a los playoffs. Brasil está por delante de Venezuela solo por diferencia de goles y un punto por encima de Paraguay.

Por su parte, el entrenador Dorival Júnior, quien tomó las riendas en enero de este año tras la salida de Tite, asumió la responsabilidad de la derrota. Según Dorival, “No sólo con Viní… nos faltaron muchas cosas, yo soy responsable de eso”. Añadió que desde el momento en que Brasil recibió el gol, el equipo perdió el rumbo y no logró recuperarse.

Brasil enfrentará a Chile como visitante el 11 de octubre y luego recibirá a Perú. Dorival también habló sobre la posible vuelta de Neymar, quien está recuperándose de una lesión en la rodilla, aclarando que su prioridad es regresar a su club, Al Hilal, antes de considerar su retorno a la selección.

